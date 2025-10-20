Google Wallet: así puedes visualizar un extracto de compras con tus tarjetas bancarias

Pagar con el móvil en cualquier establecimiento o servicio, se ha convertido en algo de lo más habitual. Esto es posible gracias a app como Google Wallet. La cartera digital permite llevar siempre de forma digital cualquier pase, carnet e incluso tarjeta bancaria y usarla sin problemas en cualquier momento. Aunque no es lo único que podemos hacer con la app, también podemos ver los movimientos de la tarjeta de una forma rápida y sencilla, te contamos cómo.

Comprueba los pagos de tu tarjeta con Google Wallet

Nunca había sido tan fácil ir de compras, simplemente con nuestro teléfono móvil. Usar app de cartera electrónica como Wallet, permite al usuario pagar a través de un TPV. Con el único gesto de acercar nuestro móvil al dispositivo. Un gesto que repetimos una y otra vez, de forma casi mecánica. Aunque, por otro lado, esto puede afectar a la salud financiera de los usuarios.

Historial de transacciones | TecnoXplora

Por lo que es necesario revisar los pagos que hemos realizado y ver si esto está correcto, si necesitas revisar los pagos que has realizado a través de tu móvil, de una forma rápida y sencilla, así puedes hacerlo. La app de Google permite acceder al historial de pagos que se ha hecho con una determinada tarjeta de crédito desde este terminal, de manera que, al hacerlo, tendremos acceso al listado de las transacciones.

Para ello, abre la app de cartera digital en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Al pulsar sobre este, además de la información de la tarjeta, vemos los últimos pagos realizados.

Desliza la pantalla hacia abajo y pulsa sobre el botón “ver más actividad”

Esto no ofrece el listado con todas las compras que hayamos realizado.

que hayamos realizado. Solo podemos ver el nombre del establecimiento o servicio, el import e y la fecha del mismo

e y la Para obtener una información más completa o realizar otras gestiones, debemos de abrir la app de nuestra entidad financiera.

Los datos son simplemente informativos y solo aparecerán los apuntes de las transacciones realizadas con esta tarjeta en este teléfono móvil. Para ver todos los pagos o los realizados con la tarjeta física debemos acudir a la app de nuestro banco.

Por lo que no puede considerarse como un extracto mensual de nuestra tarjeta de crédito, esto nos sirve simplemente para saber qué pagos se han realizado desde este terminal. Del mismo modo que no podemos realizar otras gestiones como reclamar un cargo o ver conceptos más específicos. Permite realizar un control rápido y diario de los pagos con este sistema.

Esta información está disponible en todas y cada una de nuestras tarjetas de forma individualizada, ya que debemos recordar que la app, permite configurar varias tarjetas al mismo tiempo y seleccionar cuál usamos en cada momento. Además que tenemos la opción de llevar los pases y tarjetas, así como billetes de tren o entradas para conciertos. Para usarlos de forma segura en cualquier lugar y momento.