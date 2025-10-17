Todo lo que puedes hacer con el modo IA del buscador de Google

Google sigue trabajando sin descanso en la integración de la inteligencia artificial en sus aplicaciones y servicios. Cada vez son más las funcionalidades que encontramos tanto en su sistema operativo como en sus aplicaciones. Ahora le ha tocado el turno a Google Chrome. Su buscador recibe una nueva funcionalidad basada en esta tecnología.

Modo IA en Google Chrome

Desde hace décadas utilizamos los buscadores de internet para consultar y encontrar información acerca de cualquier tema o duda que nos surge. Esto nos ofrece la información a través de enlaces a los cuales debemos ir accediendo y discriminando la información, lo que nos lleva un tiempo que a veces no tenemos. Con la llegada del modo IA de Google, el cual está impulsado por el modelo Gemini, la cosa cambia. A partir de ahora nuestras búsquedas serán similares a cuando interactuamos con el modelo de Google.

Respuesta generada con el modo IA de Google | TecnoXplora

A través de este podemos realizar preguntas complejas a las cuales nos ofrece respuestas ágiles y detalladas más allá de los enlaces. Aunque siempre podemos elegir la forma en la que queremos recibir la información de respuesta, de la forma convencional o con la ayuda de Gemini. Pero no es lo único que nos ofrece este nuevo modo, ya que son muchas las que nos ofrece más allá de realizar búsquedas, a través de su modo conversacional tenemos acceso a respuestas directas y sintetizadas. Esto es muy útil para dar respuesta a preguntas completas en las que no cabe una sola respuesta.

Además de esto, permite realizar preguntas adicionales no solo para profundizar en el tema, haciendo seguimiento como si estuvieras chateando con el asistente. Ya que es capaz de recordar el contexto de la conversación anterior, con respuestas consecutivas y más naturales.

Cuenta con un sistema multimodal, lo que significa que no solo podemos realizar nuestras consultas a través de texto escrito, otros métodos de consulta pueden ser las imágenes e incluso a través de preguntas por voz. El algoritmo permite una mejor comprensión de consultas complejas y largas que si lo comparamos con el buscador tradicional, esto permite una optimización de las respuestas, siendo estás mucho más focalizadas y orientadas a resolver todas nuestras dudas, de una forma más rápida y completa.

Aunque no solo nos ofrece respuestas directas, sino que además nos proporciona el acceso a los enlaces y a las fuentes consultadas, con lo que no solo nos da la oportunidad de verificar la información y su fuente. También podemos profundizar en los temas que más nos interesen.

Una funcionalidad que como sucede en el caso de Gemini, está orientada para aumentar nuestra productividad a través del ahorro de tiempo, ayudándonos a recopilar la información ya sintetizar, de una forma rápida y sencilla. Y una de las grandes ventajas que presenta es que podemos hacerlo directamente desde el propio buscador, lo que lo transforma en una herramienta muy potente que potencia el diálogo y el razonamiento.