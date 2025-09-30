CMF lanza sus primeros auriculares de diadema: batería eterna y buen diseño por 99€

Como sabéis, CMF es la marca accesible de Nothing, ambas con un recorrido muy reciente en el mercado, y, por tanto, de las más jóvenes entre las tecnológicas. Ahora, como hizo hace unos meses Nothing han lanzado sus primeros auriculares de diadema. Se trata de los CMF Headphone Pro, que llegan con un diseño sugerente, y un precio acorde a lo que podemos esperar de una marca como esta, un tercio del coste que tienen los de su marca hermana.

Ficha técnica del CMF Headphone Pro

Los nuevos auriculares de CMF cuentan con un diseño clásico de diadema, pero a la vez muy cuidado y pulido, que con las diferentes combinaciones de colores existentes, presumen de un aspecto desenfadado y moderno. Sin duda uno de los aspectos más sorprendentes de estos auriculares es la autonomía que proporciona su batería, que es sencillamente monstruosa.

Y es que estos auriculares pueden permanecer encendidos hasta 100 horas con una sola carga completa, eso son muchos días de escuchar música de manera intensa y seguida. En el caso de que tengamos la cancelación activa de ruido activada, vamos a poder disfrutar de 50 horas, lo que sigue estando muy bien. Esta autonomía, por tanto, es superior a la de los auriculares de diadema de Nothing, que ya contaban de por sí con una buena capacidad de batería.

Y todo ello sin renunciar a excelentes prestaciones, como una cancelación activa de ruido que según el fabricante promete reducir hasta un 99% el tumulto que nos rodea. Y lo hace además de forma adaptativa, como ya vimos en otros auriculares de su categoría. Eso quiere decir que detecta el sonido que nos rodea en tiempo real, y modula la intensidad de la cancelación de ruido para que esta sea tal y como esperamos.

Además nos ofrecen Audio Espacial Estático, que nos coloca en el centro de la acción con los modos Cine y Concierto, lo que nos mete de lleno en la acción o en nuestra canción favorita como si de un concierto se tratara. Llegan con controles físicos, basados en un botón deslizable que nos permite algo genial, ajustar al instante parámetros como los agudos o graves, algo que podemos seleccionar desde la app de Nothing X, mientras que para el volumen hay una rueda que también sirve para cambiar de pista fácilmente.

El otro botón existente se puede programar desde la app, y con él podemos activar el Audio Espacial, así como grabar notas de voz, o incluso invocar al asistente de ChatGPT: El sonido es de calidad, gracias a grandes transductores de 40mm y bobinas de cobre de 16,5 mm. Lo que permite disfrutar de sonido de alta resolución con el codec LDAC.

Precio y disponibilidad

Lo mejor de todo es el precio de estos nuevos auriculares, que ya se han puesto a la venta en España por 99 euros. Están disponibles en color verde claro, gris claro y gris oscuro. Sin duda otra demostración de que tener unos auriculares con buen sonido, altas prestaciones y un diseño atractivo no tiene por qué ser caro.