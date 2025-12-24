Navidades seguras para tu mascota: evita el estruendo de los petardos con esta app

La pirotecnia y los fuegos arteriales están presentes en muchas reuniones y fechas señaladas. Sin embargo, lo que para unos supone una diversión para los dueños de mascotas, puede ser un auténtico problema. Para muchos el paseo diario se convierte en una carrera de obstáculos debido a su presencia. Lo que para unos es tradición, para otros es una experiencia aterradora. Para evitar estas inconvenientes aplicaciones como Doguify, han actualizado sus mapas interactivos en los que ahora además encontramos un sistema de Alertas de pirotecnia, te contamos cómo funciona.

El Waze para perretes

En determinadas plazas y calles, es habitual el lanzamiento de estos productos de pirotecnia, algo que afecta considerablemente a los animales, siendo ya no una cuestión de susto, sino que perciben las explosiones de forma más intensa que los humanos, siendo mucho más invasivo y molesto. Al explotar los petardos, su cerebro activa el modo supervivencia, provocando desde taquicardias, temblores y el instinto incontrolable de huir, disparando el riesgo de accidentes y pérdidas.

Así es la app de Doguify | Doguify

La mejor defensa es la anticipación, o eso es lo que han pensado desde Doguify, de manera que si sabemos donde hay petardo, lo más probable es que evitemos la zona. Bajo esa premisa y como una red social colaborativa funciona la app. De manera que sus usuarios pueden marcar las zonas en las que es común el uso de pirotecnia en el mapa. Siendo estas alertas en tiempo real. Lo que se pretende es que antes de salir a la calle sepamos por dónde podemos o no pasear de forma segura. Planificando rutas alternativas evitando estos lugares en concreto. Una funcionalidad con la que en cuestión de segundos podemos avisar al resto de la comunidad, solo hay que seguir estos pasos.

Desde la app de Doguify pulsa sobre el botón “alertas”

pulsa sobre el botón Dentro de las categorías selecciona la opción “petardos”

Marca la ubicación en el mapa. Además, permite añadir una pequeña descripción o incluso una foto si fuera necesario.

Al igual que sucede con otras alertas, estás se actualizan en tiempo real a través de la app, en forma de notificaciones, también podemos ver las diferentes alertas directamente sobre el mapa. Una funcionalidad que se añade a las que ya están disponibles en la app, como las alertas sobre otro tipo de peligros, como la presencia de veneno, perros peligrosos o cualquier otra cosa que nos pueda incomodar.

Además de otros servicios como el localizador de espacios Dogfriendly, donde podemos acudir con nuestras mascotas y donde son bienvenidos. Así como parques y zonas de esparcimiento, como zonas verdes, pipicanes o áreas de recreo. Al mismo tiempo que podemos planificar nuestra ruta y actividades, desde la propia aplicación, donde podemos encontrarnos con otros usuarios y sus mascotas.

Al mismo tiempo, al ser una app colaborativa podemos ver y compartir las opiniones y reseñas de otros usuarios. Entre las que se encuentran todo tipo de referencias, como si han sido amables o si un parque está en mal estado, lo cual nos ayudará a tomar las mejores decisiones.