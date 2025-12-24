Alexa+ ahora es más inteligente gracias a nuevas funciones de IA

Como sabéis, la actual Alexa tiene los días contados, ya que Alexa+ es su evolución basada en IA generativa, y es algo así como Gemini lo que al asistente de Google. Pues bien, ahora hemos conocido numerosas novedades relacionadas con este asistente de voz, que mejora de manera espectacular con todas las funciones de IA que la convierten en un asistente mucho más inteligente, y sobre todo más natural a la hora de hablar con nosotros. Ahora estas funciones también llegan de la mano de apps y funciones de terceras empresas, más allá de Amazon.

Todo lo que estrena la nueva oleada de funciones de Alexa

Son varias las áreas del asistente que van a mejorar, y que sobre todo van a proporcionar nuevas maneras de sacarle partido en tareas cotidianas de nuestro día a día. Hablamos, por ejemplo, de que los usuarios podrán reservar hoteles a través de Expedia, buscar servicios locales o tiendas cercanas con Yelp, y coordinar reparaciones del hogar mediante Angi.

Una de las grandes ventajas de Alexa+ es su conversación natural, y ahora el asistente entiende contextos complejos, frases incompletas e incluso ironía. Ya no es necesario repetir la palabra de activación en cada frase, por lo que las conversaciones son más similares a las que mantenemos con cualquier persona. Alexa ahora también contará con una memoria más personal.

Porque aprenderá preferencias dietéticas, tradiciones familiares y rutinas específicas, con órdenes más completas, como por ejemplo, al poner música en toda la casa, excepto en un cuarto determinado. Ahora también podemos usar la web con Alexa+, por ejemplo para subir documentos más grandes para que Alexa los resuma, incluso pueda editar, analizar, lo que le acerca mucho más a sus competidores, como Gemini o ChatGPT.

Además, la nueva Alexa se integra con varias empresas para mejorar la experiencia en distintas acciones que podamos llevar a cabo con el asistente de IA. Como por ejemplo la integración de empresas tan importantes como Expedia, Angi, Square y Yelp. Estos se suman a los que ya estaban en pruebas anteriormente como Uber, Ticketmaster y OpenTable, que si bien no todas tienen actividad en España, cuando esto llegue a nuestro país, las alianzas se llevarán a cabo con empresas destacadas de nuestro ámbito.

Lo mismo pasa con otra app como Square, con la que Alexa+ va a facilitar al máximo los pagos por servicios solicitados a través de Alexa. Y por supuesto, todo esto lo podrá hacer en nuestro nombre de manera totalmente autónoma, y recuperando tiempo libre para todos nosotros. De momento estas funciones están llegando a los usuarios estadounidenses, que son los que ya tienen acceso a la nueva Alexa, y están incluidas para los usuarios Prime de Amazon. Si no lo son, el coste es de 19,99 dólares. Un Alexa+ que funciona en la práctica totalidad de altavoces Echo de la marca.