Android 16 QPR3 llega a los Pixel españoles con algo esperabas desde hace mucho tiempo

En las últimas horas miles de Google Pixel en España han recibido una nueva actualización, muy importante por cierto. Se trata del nuevo Android 16 QPR3, conocido como Quarterly Platform Release 3, y que llega solo a aquellos que se han apuntado al programa de betas de Google o son desarrolladores del sistema. Ya que esta representa la versión más reciente de Android, hasta que lleguen en marzo las novedades trimestrales de Google para el resto de usuarios de estos teléfonos. Y llega con una mejora que muchos han pedido a Google desde hace muchos años, y que no entendemos cómo no se concedió antes.

Adiós al widget De un vistazo, si tu quieres

Como sabéis, el widget At a Glance, que aquí se conoce como De un vistazo, nos suele mostrar información contextual sobre nuestro día, ya sea la información del tiempo, reuniones, eventos, todo aparece en este pequeño widget que aparece sí o sí en la pantalla de inicio. Al menos así ha sido siempre, hasta el punto de que no ha habido manera de poder sacarlo de la pantalla de inicio como hacemos con cualquier otro widget, incluso con el de la búsqueda de Google en algunos casos. Ahora, con esta actualización, Google demuestra que ha escuchado a los usuarios, aunque sea tarde, pero lo ha hecho.

Sin el widget por fin, y el nuevo botón para deactivarlo | TecnoXplora

Y es que tras instalar la actualización, tenemos por fin la opción de quitar este widget de la pantalla de inicio. Ahora solo tenemos que pulsar sobre el widget prolongadamente, y entrar en sus ajustes. Por fin podremos ver un deslizable donde dice si queremos usarlo o no en la pantalla de inicio, al desactivarlo, este desaparecerá por fin de la pantalla de inicio, dejando una vista mucho más limpia, y sobre todo nos permitirá colocar nuevos widgets, como el de reloj, sin las limitaciones que imponía su presencia.

Además de esta histórica novedad, quienes actualicen a esta versión van a poder disfrutar de esto en sus teléfonos. Otra gran novedad es el control de intensidad de la linterna, ya que se ha añadido un deslizador de brillo. Al mantener presionado el icono de la linterna en los Ajustes Rápidos, aparece un control vertical que permite ajustar la potencia del LED, ideal para cuando no quieres deslumbrar a nadie en la oscuridad total.

También hay novedades en la personalización y navegación, como Invertir botones de navegación: Si usas la navegación de 3 botones en lugar de gestos, ahora puedes intercambiar el orden de los botones de "Atrás" y "Recientes", permitiendo un estilo más similar al de los teléfonos Samsung. Nueva animación de carpetas, al abrir y cerrar carpetas en el Pixel Launcher, notarás un efecto visual más fluido, similar a un zoom cinematográfico, donde el fondo parece alejarse ligeramente mientras la carpeta se expande.

Los Iconos Minimal ofrecen una opción de iconos con tema, Themed Icons, que ha sido renombrada simplemente como "Minimal" dentro del menú de personalización de fondo de pantalla. También recibimos un indicador de ubicación mejorado: Ahora, cuando una app usa el GPS, aparece un punto o chip azul en la barra de estado (similar al verde de la cámara/micro). Al tocarlo, se despliega una lista detallada que muestra exactamente qué aplicaciones están accediendo a tu ubicación en ese momento. Y en el historial de GPS extendido, el panel de privacidad ahora permite ver qué apps han accedido a la ubicación en los últimos 7 días, en lugar de solo las últimas 24 horas.