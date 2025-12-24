FUTURA ACTUALIZACIÓN
Pronto podrás enviar vídeos desde tu móvil a la pantalla de tu coche con Android Auto
El sistema operativo para vehículos desvela que incorporará por fin la función para poder enviar vídeos desde nuestro móvil como si fuera un Chromecast.
Publicidad
Android Auto se ha convertido junto a CarPlay en el sistema de infoentretenimiento más importante del mercado automovilístico actual, y lo es porque es extremadamente compatible con millones de smartphones de todo el mundo. Gracias a la integración con Android podemos ver muchos contenidos de nuestro smartphone en la pantalla de nuestro vehículo. Ahora hemos conocido que Google prepara una de las mejoras más esperadas por los conductores, aunque eso sí, es una función que hay que utilizar de forma responsable.
Google Cast llegará a Android Auto
Como sabéis, Google Cast es otra forma de mencionar el protocolo de comunicación que han utilizado los Chromecast durante varios años, y el fin es el mismo, ya que el objetivo de esta es poder enviar vídeo a nuestros dispositivos sin cables, y eso es precisamente lo que prepara Google para Android Auto, su sistema operativo para vehículos. Y no es una función que vaya a llegar de inmediato, porque como es habitual, ha sido descubierta de momento solo en las líneas de código del sistema operativo.
En este caso lo que se ha descubierto es que Google ya está preparando el terreno para la llegada de esta función. Y es que esta nos permitirá transmitir vídeo y audio de forma inalámbrica sin depender de una aplicación de terceros o de la interfaz estándar de Android Auto. Es una característica que ya existe en otras versiones del sistema, como Android Automotive que es el sistema operativo nativo de marcas como Rivian o Volvo, que ahora por fin se extenderá a la versión proyectada que usan la mayoría de los conductores.
Como es lógico, y ya nos imaginábamos, esta función solo estará disponible una vez que el vehículo se haya estacionado, porque obviamente no es plan de conducir mientras vemos nuestra serie favorita, hay que usar estas herramientas con responsabilidad. Y desde luego es un método ideal de pasar el rato de una recarga de batería de forma más amena y sobre todo para que se nos pase más rápido. Esta es sin duda la gran novedad que esta filtración de código ha desvelado, pero hay más.
Porque con la nueva versión vamos a poder acceder a un rediseño de la interfaz en muchas áreas, que ahora reciben Material 3 Expressive. Estas novedades son la barra de progreso ondulada, que abandona la línea recta tradicional por una forma ondulada y dinámica que se mueve al ritmo de la música o el podcast. Similar a la que vemos cuando actualizamos el sistema operativo.
También hay nuevos controles optimizados, como los botones de pausa, reproducción y salto de pista, que están siendo rediseñados para ser más grandes, intuitivos y visualmente atractivos, haciendo más sencillo el uso mediante toques rápidos. Por último la integración de Material You permitirá que los colores de la interfaz de Android Auto, como los acentos, fondos y tarjetas se sincronicen automáticamente con el fondo de pantalla de nuestro smartphone, resultando en una experiencia visual más homogénea entre el aspecto de nuestro móvil y el coche.
Publicidad