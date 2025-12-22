¿Tu décimo de la lotería de Navidad tiene premio? Así puedes comprobarlo en tu smartphone

Un clásico entre los clásicos de la Navidad, es el sorteo de la lotería. El 22 de enero es una fecha señalada en el calendario, la cual está llena de ilusión y esperanzas. Allí, a donde vayas, se escucha el soniquete de los bombos dando vueltas y los niños de San Ildefonso cantando los premios. Este sorteo es para muchos el pistoletazo de salida de las fiestas. Seguir el sorteo apuntando los números según los cantan es cosa del pasado, así como esperar a la edición de la tarde del periódico para comprobar si hemos sido agradecidos. La tecnología ha cambiado cómo vivimos el sorteo y cómo comprobamos si nuestros décimos han sido premiados.

Apps con la que puedes verificar si tus décimos han sido premiados

Todas las esperanzas puestas en dos bombos, uno grande con los 100.000 de los números y otro más pequeño con los premios o lo que es lo mismo 1.807 bolas. Un sorteo que comienza a las nueve de mañana y que, a lo largo de la mañana, va repartiendo suerte. Si quieres revisar si tus números han sido premiados, además de hacerlo online a través de los diferentes medios de comunicación, también puedes optar por una opción más segura y usar aplicaciones para el móvil, para evitar las posibles estafas al comprobar los décimos, y hacerlo con toda seguridad.

App oficial Loterias y Apuestas del Estado | TecnoXplora

Una de las mejores opciones es la app oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En esta app tenemos la garantía absoluta para comprobar de forma fiable los resultados. Ya que es la organizadora del sorteo y la información va directa de la fuente a tu móvil.

Podemos descargarla tanto para Android como en iPhone desde su página web, una vez instalada, solo tenemos que introducir los números para verificar si han sido agraciados y la cuantía del premio. Esta nos ofrece máxima seguridad, ya que no hay intermediarios, además permite el escaneo tanto del código de barras como el QR de décimo para realizar la comprobación de forma más rápida y eficiente, evitando errores de transcripción a la hora de introducir los números. Otra de las ventajas que tenemos, es la de cobrar los premios menores, del mismo modo que lo haríamos a través de las administraciones de loterías. Aunque para ellos es necesario estar dado de alta y tener una cuenta en la web oficial.

Una de las apps más populares y seguras es la de Tu lotero, disponible para la descarga en iPhone y Android a través de su web. Una app, en la que además de realizar compras, esta nos permite gestionar grupos, lo cual es muy útil a la hora de compartir décimos con otros usuarios de forma segura, evitando los conflictos que suelen surgir acerca de quién tiene el décimo o el reparto de premios.

Otra de las ventajas de esta aplicación es que, si has comprado el décimo a través de la propia aplicación, recibirás una notificación en el momento que se compruebe que el premio e incluso al terminar el sorteo, si se trata de un premio menor el importe se ingresará de forma automática en tu saldo sin necesidad de reclamarlo. Si has comprado otros números, también puedes usar la app, para comprobar los resultados, del mismo modo introduciendo el número y la cantidad jugada.