¿Perro, gato o peces? Estas son las mascotas más comunes en España

Las mascotas se han convertido en un pilar fundamental para muchas familias españolas, y su presencia también se celebra el 15 de mayo, en el Día Internacional de las Familias. Según un estudio de Kiwoko, la mayor cadena de animales de compañía en España, el 65% de los hogares españoles tiene un solo animal en casa.

El más popular de todos es el perro, con un 39% de las familias considerándolos sus mejores amigos. En la segunda posición del ranking se encuentran los peces, con un 18%, seguidos de roedores, gatos, pájaros y reptiles. Aunque los peces suelen ser solitarios en otros países, en España, muchas familias prefieren instalar acuarios completos.

El estudio también revela que un 35% de las familias tienen más de un animal en casa. Aunque extraño, un fenómeno curioso es la convivencia de perros y gatos, animales que históricamente no se llevaban bien, pero que hoy en día comparten hogar en más de 45.000 familias. Los hogares españoles no se quedan atrás en otras combinaciones igualmente diversas, como gatos y peces o gatos y pájaros.

Más allá de las preferencias, esta investigación revela que la tendencia hacia las familias multiespecie está en auge, con los españoles apostando por la variedad de animales en sus hogares.