Crea tu papel de regalo personalizado con estos trucos

Si eres de los que les gusta darle un toque personal a todo, sobre todo a los regalos, una buena opción es diseñar tu propio papel de regalo. Algo que puedes hacer con la ayuda de aplicaciones gratuitas como Canva. A continuación, te damos algunos consejos, para darle un toque aún personal a tus regalos.

Personaliza el envoltorio de tus regalos de una forma sencilla

Encontrar el regalo perfecto para la persona indicada, es una tarea difícil y tediosa en algunos momentos. Aunque encontremos el presente adecuado, el regalo no será perfecto si no encontramos el papel de regalo acorde con este. Lo que es incluso más difícil. Un papel con el tamaño necesario, de un color y motivos determinados, encontrarlo puede ser una tarea como encontrar una aguja en un pajar. Para evitar estos problemas tenemos la opción de crear nuestro propio papel de regalo, así como etiquetas identificativas.

A nuestra disposición, además de programas profesionales de diseño, tenemos infinidad de aplicaciones gratuitas con las que podemos crear nuestro propio papel. Esas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta.

Lo primero es definir el tamaño del pliego. Si ya tienes comprados los regalos, puedes calcular la cantidad de papel que necesitas.

Dependiendo de los recursos a nuestra disposición, puede optar por imprimirlo tú mismo en impresoras domésticas que admiten gran formato como A3 o buscar una imprenta que nos lo imprima al tamaño que necesitamos.

Con el tamaño definido, llega el momento de ponernos a diseñar el papel, para ello tienes que pensar primero cómo quieres que sea.

Selecciona el color, los elementos que tendrás, así como la temática. También puedes optar por incluir una foto de la persona a la que va dirigida para que sea mucho más personal aún.

Utiliza archivos PNG con fondo transparente para facilitar la composición. Puedes usar herramientas inteligentes para que, con la ayuda de la inteligencia artificial, eliminen el fondo de las imágenes.

Crea un patrón, para que se repita por todo el papel y distribuirlo por toda la superficie.

Este puede incluir mensajes sutiles que solo la persona a la que va dirigida entienda usando una tipografía decorativa. Para conseguir una mayor complicidad.

Además, podemos añadir un toque tecnológico a nuestro papel, incluyendo un código QR, que al escanearlo nos dirija a un video, una canción, una nota personal o una felicitación para la persona que recibe el regalo.

Guarda o exporta el resultado en un formato fácil de compartir como en PDF o en formatos de imagen como JPG o TIFF, para que no pierdan calidad. De manera que podamos enviarlos por mail.

A la hora de producir nuestro papel, podemos darle un toque más profesional preguntando en la imprenta las posibilidades de acabados con papeles de colores, con acabado brillo o mate e incluso incluyendo alguna que otra textura. Si optas por producirlos en casa, una vez impreso puedes añadir otros toques cómo añadir purpurina, usar sellos de goma o pintar con acuarela, con el que imprimir nuestra personalidad sobre estos