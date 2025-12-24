Dale una nueva vida a tus fotos de familia antiguas para estas Navidades

Las fiestas navideñas son las fechas elegidas por muchos para reencontrarse con la familia y amigos. Un momento en los que se siente más la ausencia de los seres queridos. Una nostalgia que puede convertirse en un homenaje con la ayuda de la tecnología y los avances en lo que a inteligencia artificial se refiere.

Dale vida a tus recuerdos

Para muchos lo que les daba para recordar a sus seres queridos es una foto impresa inerte que se ha congelado en el tiempo. La evolución de la tecnología ha llegado a un punto en el cual, nos da la oportunidad de no solo recordar como su gesto al sonreír o al parpadear. Algo que es posible con tecnologías como Deep Learning o aprendizaje profundo, como la que utiliza el modelo de inteligencia artificial de Google Nano Banana.

Nano Banana en Google Fotos | Google

Esta es capaz de mapear los puntos clave de un rostro en una fotografía, ya sea desenfocada, en blanco y negro o sepia, y aplicar una máscara de movimiento natural. Animando la imagen sin crear una imagen falsa. Ofreciendo un resultado que hasta ahora podría ser cosa de ciencia ficción en el que el sujeto realiza suaves giros con la cabeza, parpadea e incluso nos puede regalar una sonrisa. Respetando al máximo la esencia de la persona, incluso aunque la imagen se encuentre algo desenfocada.

Para ello debemos encontrar la foto adecuada , en la que basaremos nuestro recuerdo.

, en la que basaremos nuestro recuerdo. Para acceder a esta tecnología tenemos dos opciones, acceder a través de su página web o bien usar Gemini Pro.

o bien usar Digitaliza la imagen, será suficiente con una buena foto tomada con la cámara de nuestro móvil de la imagen original en papel.

será suficiente con una buena foto tomada con la cámara de nuestro móvil de la imagen original en papel. En cualquiera de las opciones sube la foto y elige el tipo de emoción quieres transmitir , para que no sea demasiado impactante y entremos en shock, podemos comenzar con animaciones suaves y nostálgicas.

, para que no sea demasiado impactante y entremos en shock, podemos comenzar con animaciones suaves y nostálgicas. Podemos usar prompt como “dale vida a esta imagen con un movimiento sutil”

Pidiendo al modelo, que le dé vida a nuestra imagen.

Como resultado, en cuestión de segundos recibimos un archivo de vídeo lleno de vida.

Muchos psicólogos coinciden en que recordar a nuestros seres queridos de forma activa ayuda a pasar estas fiestas con mayor paz. Algo que debemos hacer en vez de evitar mencionarlos, por el miedo a entristecer el ambiente. Una buena forma de romper el hielo puede ser esta. Una vez tenemos la imagen perfecta podemos descargarla o compartirla a través de otras aplicaciones con nuestros seres queridos y amigos. Un punto de inflexión a la hora de rememorar recuerdos y anécdotas, con las que hacer un homenaje a las personas que faltan.

No hay mejor regalo que hacer sonreír a los que nos rodean, así como recordarnos que mientras que estén en nuestro recuerdo, siempre estarán vivos. Y más fácil aún con la contribución de la tecnología. Teniendo en cuenta que esto es solo el principio de lo que está por venir.