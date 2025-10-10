Microsoft Teams, asi puedes saber lo que dice una nota de voz sin escucharla

La integración de Copilot en el resto de app de Microsoft está siendo de forma progresiva. Casi a diario nos encontramos con nuevas funciones en las que la inteligencia artificial hace su presencia. Este es el caso de Microsoft Teams, en la que a partir de ahora podemos conocer el contenido de una nota de voz que nos envían sin necesidad de escucharla, te contamos cómo.

Transcribe las notas de voz

Las notas de voz están muy bien cuando tenemos que transmitir un mensaje demasiado largo que escribirlo nos llevaría mucho tiempo. Pero también cuando no podemos mantener la vista fija en la pantalla mientras realizas otra acción. Por otra parte, no siempre nos encontramos en el lugar y en el momento adecuado para escucharlas. Es por ello que existe una alternativa.

Transcribiendo una nota e voz en Microsoft Teams | TecnoXplora

Son muchas las apps que permiten realizar una transcripción de un audio, extrayendo su contenido a texto que podemos leer. Una de las últimas aplicaciones que ha incluido esta funcionalidad es Microsoft Teams, la polivalente app de mensajería no solo permite compartir archivos de texto, imágenes o mensajes de texto, también podemos enviar y recibir notas de voz.

De manera que cuando recibimos una de estas notas, además de ver la duración de la misma, podemos reproducirla, pulsando el botón Play. O bien transcribirla. Para ello solo debemos pulsar el botón que encontramos ala derecha. Cuando transcribimos una nota, no solo conocemos su contenido sin escucharla, sino que además permite indexar esta en la búsqueda. De manera que hace posible localizar fácilmente la información contenida en esta, algo que antes era casi imposible. Al mismo tiempo que permite crear un registro escrito de los audios. Al pulsar sobre esta aparece una ventana flotante en la que podemos ver el contenido del audio en texto escrito. Esta operación puede tardar unos segundos, dependiendo de la duración y la complejidad de la nota.

La precisión de la misma dependerá del lenguaje usado por la persona que la grabó, así como de su pronunciación y del ruido de fondo. Estos son algunos aspectos que pueden dificultar su correcta transcripción. Aunque posteriormente podemos comprobar su precisión escuchando la nota original de audio. Puede que el algoritmo encuentra alguna dificultad, sobre todo con lenguaje coloquial,

Además de leer su contenido, tenemos la opción de copiar el texto para pegarlo y compartirlo en otra app, posteriormente. Esta no es la única funcionalidad que nos ofrecen las aplicaciones de Microsoft, ya que la integración de esta tecnología en el entorno 365 es su principal estrategia.

La posibilidad de resumir el contenido de reuniones y tener acceso a estos, incluso aunque no hayamos asistido, así como asistirnos en la redacción de correos y otras comunicaciones, así como generar archivos en Word son algunas de las nuevas experiencias que nos ofrece. Esta última es un refuerzo de como Copilot va a convertirse en nuestro asistente personal, estando omnipresente, adelantándose a nuestras necesidades. Al mismo tiempo que permite optimizar el tiempo y mejorar la productividad. Lo que hace que tengamos como usuario una experiencia personalizada.