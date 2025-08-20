Todas las novedades de IA que estrena la app de notas de Samsung en One UI 8

La presencia de la inteligencia artificial en las aplicaciones es cada vez mayor, algo que podemos comprobar en la nueva versión del sistema operativo de Samsung, ONE UI 8.0. Una de las aplicaciones que se ha beneficiado de esta nueva funcionalidad es la app de notas. A continuación, te contamos todo lo que puedes hacer con la ayuda de la inteligencia artificial.

Nuevas funciones inteligentes de Notas

La evolución de los sistemas operativos y las aplicaciones va encaminada hacia una mayor integración de la inteligencia artificial en estas. Lo que da como resultado una experiencia más personalizada para el usuario. Uno de los principales objetivos es conocer los hábitos y preferencias del usuario y adelantarse a sus necesidades. Para ello, analizan nuestras interacciones en busca de un patrón y así poder ofrecernos en cada momento sugerencias que se amoldan a la perfección con nuestras necesidades.

Nuevas funciones de la notas inteligentes | TecnoXplora

Una de las aplicaciones que ha recibido nuevas funciones con la llegada de ONE UI 8.0, es la app de notas de Samsung, la cual ahora es mucho más inteligente. Lo que hace de esta mucho más sencilla e intuitiva de usar de lo que ya era. Una app que cobra gran importancia porque no solo se trata de un simple editor de texto o simples recordatorios, ya que se trata de un espacio para la planificación, el aprendizaje y donde almacenamos todas nuestras ideas.

En la parte inferior de la pantalla, en el menú, aparece un nuevo botón que da acceso al asistente, pulsando en este se despliega una ventana con diferentes opciones, las cuales nos permiten dar formato a los textos, resumirlos, corregir la ortografía y traducirlos a otros idiomas. Aunque para esto último tenemos que descargar los diferentes complementos.

Además, la app, incluye una funcionalidad que comparte con la grabadora a través de la cual podemos convertir el audio de nuestras grabaciones de voz en texto escrito que podemos editar, corregir o resumir del mismo modo. Lo que hace de Notas, una potente herramienta con la que gestionar textos de una forma rápida y sencilla. Lo cual supone un ahorro considerable de tiempo. Algo que en los tiempos que corren es de gran importancia.

Esa no es la única aplicación que se beneficia de la integración de esta nueva tecnología que ha venido para quedarse. En general, el sistema ha sufrido una gran renovación en la que muchas de sus funcionalidades y aplicaciones han recibido funciones similares. Por lo que nuestra forma de trabajar y de enfrentarnos a este tipo de trabajos cambia por completo. En esta ocasión no se trata solo de un cambio estético o de Software, también supone un cambio en la forma, en el uso de las aplicaciones y en la visión generalizada de la inteligencia artificial. Poniendo esta al servicio de la productividad y la eficiencia, acelerando los procesos al mismo tiempo que se convierte en nuestro asistente personal, lo que se traduce en una mejora de la calidad del trabajo.