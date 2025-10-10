Así puedes activar la traducción de llamadas en tiempo real del Google Pixel 10

La llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas ha supuesto un antes y un después. Más allá de lo que resulta más anecdótico de esta tecnología, son muchos los campos y usos en los que se aplica. Cada vez son más las aplicaciones que integran alguna de sus funcionalidades. Este es el caso de la app de teléfono de Google. A continuación, te contamos una de las más sorprendentes.

Traduce las conversaciones en tiempo real y con tu propia voz

No hablar un idioma ya no es un problema para comunicarnos. Gracias a la inteligencia artificial, no será necesario aprender un idioma ni hacer uso de servicios de traducción para mantener una conversación fluida cualquier persona independientemente del idioma que hable.

Traducir llamadas telefónicas | TecnoXplora

La app de teléfono de Google nos ofrece una interesante funcionalidad la cual debemos activar esta opción que permite traducir de forma simultánea todas las conversaciones al idioma de la persona con las que estamos interactuando, además se hará usando nuestra propia voz. Para que funcione correctamente, todos los integrantes de la llamada tienen que activar esta opción. Así escucharemos la conversación en nuestro idioma.

Para activarla, debemos ir a los ajustes de la app, en el apartado “filtro de llamadas ” encontramos la opción “Traducción por voz”

” encontramos la opción Pulsa sobre esta, para acceder al nuevo menú, donde debemos pulsar el botón junto a “usar traducción de voz”.

Al hacerlo, comenzará la descarga de los complementos necesarios. Una vez completado el proceso ya podremos comenzar a usarlo.

Una vez completado el proceso ya podremos comenzar a usarlo. Al iniciar una llamada, identificará el idioma usado por los participantes, de manera que cuando hablemos, al otro lado del teléfono, nos escucharán hablando con nuestra propia voz en su idioma y viceversa.

Una funcionalidad que por el momento no está disponible para todos los usuarios, por el momento solo los inscritos al programa de desarrollo de Google tienen acceso a esta. También debemos tener en cuenta que las tradiciones pueden que no sean del todo correctas en todo momento, por lo que es importante a la hora de hablar usar un tono y velocidad adecuados, así como una buena pronunciación, para que pueda interpretar con mayor facilidad el mensaje que queremos transmitir.

Usar este tipo de funcionalidad es del todo seguro, ya que las conversaciones no se graban ni almacenan. Por lo que nadie más a excepción de los participantes en la llamada tendrá acceso al contenido de las mismas. Pero esto solo es el principio, los avances de esta tecnología, no dejan de sorprendernos casi a diario. Con mejoras en la comprensión tanto en textos escritos como en conversaciones habladas.

Algo que nos parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que ya es posible. Hasta ahora las apps de traducción nos ofrecían la oportunidad de traducir en tiempo real una conversación. Incluso escuchar la traducción por medio de voces robóticas en las que se perdía la entonación y la intencionalidad del hablante. Ahora no solo es mucho más natural, ya que además del contenido se transmite la entonación y la emotividad del mensaje, resultando una conversación mucho más real.