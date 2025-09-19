Nuevas balizas GPS en la M-30: así puedes activarlas en tu móvil con Waze

Una de las aplicaciones alternativas a Google Maps es Waze, una red de conductores a través de la cual podemos conocer en tiempo real y de primera mano las incidencias que nos vamos a encontrar en nuestros viajes. Gracias a apps de GPS como está y Google Maps, llegamos a nuestros destinos de forma rápida y sencilla. Aunque nos podemos encontrar con alguna dificultad que otra como la pérdida de señal, sobre todo en los túneles.

Waze y la balizas Bluetooth

Cuando usamos las aplicaciones de GPS en nuestros teléfonos móviles, conocemos casi en tiempo real las incidencias que se producen en la carretera como atascos, accidentes, cortes por obras o averías de vehículos en la vía, todo aquello que puede alterar nuestra conducción. El uso para el que fueron concebidas principalmente es el geo posicionamiento y a través de este guiarnos para llegar a nuestro destino. A través de la señal GPS emitida por diferentes satélites, podemos llegar a cualquier lugar que nos propongamos siguiendo sus indicaciones.

Vehículos recorriendo un túnel | Foto de Emmanuel Acua en Unsplash

Todo esto es posible siempre y cuando tengamos cobertura, en el caso contrario, tenemos muchas opciones de perdernos. Es lo que pasa sobre todo cuando circulamos en vías en la que la presencia de túneles es frecuente, sobre todo si estos están bajo tierra o su longitud es prolongada. Un problema que se resuelve con la instalación de balizas bluetooth, estas se reparten por todo el recorrido y emiten una señal la cual la recibimos a través de nuestro móvil y nos permite seguir recibiendo la información precisa en cada momento.

Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, instalando estas balizas en los túneles de su vía de circulación más emblemática, la M 30, la cual está compuesta por un laberinto de carriles y túneles que rodean la ciudad, conectando cualquier punto. A diferencia de Google Maps, donde tenemos que activar esta opción, que a pesar de estar disponible. Esta funcionalidad lleva años disponible en Waze, por lo que no hace falta que activemos ningún ajuste adicional, simplemente bastará con activar el bluetooth si no lo hemos hecho previamente.

De manera que cuando circulemos por un tramo en el que se encuentran estas balizas, de forma automática se conectará a la señal bluetooth, para recibir la información enviada por esta. Usarlas es totalmente seguro y anónimo, ya que la comunicación es unidireccional y no se enviará información desde nuestros dispositivos a la baliza. Según vayamos avanzando nos iremos conectando a las diferentes balizas, de manera que tendremos cobertura y conexión constante, además de estable, incluso aunque nos encontremos bajo tierra o en túneles demasiado largos.

Una alternativa a la descarga de mapas de aquellas zonas en las que no disponemos de cobertura de señal GPS o móvil. Esto nos permite seguir las instrucciones de navegación sin problemas evitando incidentes. Aunque los mapas descargados no permiten alguna funcionalidad como enviar avisos o recibir las actualizaciones del tráfico. Algo que sí se mantiene en el caso de las balizas.