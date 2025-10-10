Outlook: así puedes personalizar la barra de acciones

Estar constantemente conectado tiene sus ventajas, sobre todo a la hora de las actualizaciones de nuestros dispositivos y sus aplicaciones. Esto permite que nos encontramos por sorpresa y como por arte de magia, nuevas funcionalidades. Abrir una aplicación y encontrarnos con una llamada sobre una nueva funcionalidad es de lo más común. Y esto es por ejemplo es con lo que se han encontrado los usuarios de la app para móvil de Microsoft Outlook que estrena nueva barra de acciones.

Personaliza la nueva barra de acciones de Microsoft Outlook

La app de correo, además de implementar el uso de la inteligencia artificial, es cada vez más intuitiva y fácil de usar. Esto es parte por los cambios que ha sufrido en los últimos días. En la que las acciones tienen una nueva ubicación en la parte inferior de la pantalla y además de esto permite personalizarla con las acciones que más usamos. A continuación que contamos como.

Personalizando la nueva barra de acciones | TecnoXplora

Hasta ahora, para archivar o responder a un correo teníamos que desplegar un menú y seleccionar lo que queríamos hacer. A partir de ahora cualquier acción cotidiana será mucho más sencilla. Solo tendremos que dirigirnos a la parte inferior de la pantalla, para hacerlo. Cuando pinchamos en un correo electrónico para leerlo y gestionarlo, en la parte inferior aparece un menú con varios iconos con diferentes opciones. De forma predeterminada tenemos la opción de archivar, eliminar o acceder a las acciones inteligentes de Copilot.

Pulsando sobre cualquiera de los iconos podemos realizar estas acciones. Si no encontramos la que necesitamos, solo tenemos que pulsar en el icono de los tres puntos para desplegar el menú con el resto de acciones disponibles. Entre ellas se encuentran opciones como mover a carpeta, marcar, clasificar, crear tarea, bloquear, remitente o responder, entre otras. Pulsando sobre cualquier de ellas, además de ejecutar la acción, sitúa esta en el menú principal.

Pulsando sobre el “botón reordenar” situado en la esquina superior derecha de la ventana emergente, podemos elegir el orden en el que aparecen estas. Así podemos pulsar sobre la opción al mismo tiempo que deslizamos el dedo por la pantalla para situar la acción en el lugar que queremos que ocupe. Situando las acciones más usadas por nosotros en primer lugar, seguidas de las que menor uso hacemos de ellas.

Son estos pequeños detalles lo que hacen que una aplicación pase de ser un suplicio a convertirse en una app intuitiva, al mismo tiempo que nos ayuda a rascar unos segundos al reloj cada vez que tenemos que gestionar un correo. Esto no solo permite que la herramienta se adapte a nosotros, sino que además hace que aumente nuestra productividad. Esta y otras nuevas funcionalidades basadas en la inteligencia artificial, como las opciones de resumen de correos y reuniones, así como la redacción de textos, son algunas de las mejoras que hemos ido encontrando y probando y que nos ayudan en nuestro día a día.