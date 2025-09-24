Así puedes extender el soporte de Windows 10 gratis, o al menos intentarlo

Hace años desde el lanzamiento de la última versión de Windows, la versión 11. Aunque no fue motivo para muchos usuarios para cambiar de sistema operativo y sus ordenadores siguen funcionando con la versión 10. Son muchas las razones que tienen para no cambiar de sistema. Tanto es así que, aunque se acerca el fin del soporte, Microsoft blinda a estos usuarios la posibilidad de ampliar por un año más el soporte. Aunque no debes perder el tiempo y hacer esto.

Así puedes pedirle a Microsoft la ampliación de soporte para Windows 10

Se cuentan los millones los usuarios que se resisten a cambiar el sistema operativo de sus dispositivos, ya sea por comodidad o por obligación, estos usuarios se quedarán sin soporte el próximo 14 octubre. Menos de un mes para que deje de contar con soporte. Para todos estos usuarios, Microsoft ofrece una alternativa que es la de reclamar un año más de soporte. Algo que debemos hacer antes de la fecha indicada o lo perderemos para siempre.

Comprobando actualizaciones | TecnoXplora

Un año extra en el que seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad y nos dará algo de tiempo para replantearnos el futuro de nuestros equipos. Aunque nos ofrezca un año más de uso, no implica que vayamos a recibir novedades, solo podremos seguir usándolo de forma segura, como venimos haciendo desde hace más de diez años. Para que nos ofrezca unirnos al programa de extensión es imprescindible que el equipo se encuentre actualizado. Siendo necesario que la última actualización sea la correspondiente a agosto de 2025 denominada como KB5063709

A través de un sencillo procedimiento, podemos unirnos al programa de actualizaciones de seguridad extendidas de Microsoft. Solo debemos seguir los siguientes pasos:

Pulsa las teclas Win+I en el teclado de tu ordenador para abrir la configuración.

en el teclado de tu ordenador para abrir la configuración. En este menú selecciona “actualizaciones de seguridad” donde encontramos la opción “Windows Update”

donde encontramos la opción Al entrar en este apartado nos indica que la fecha de soporte de Windows 10 finaliza en octubre de 2025.

Pulsa en la opción “inscribirse ahora”

Esto abrirá una nueva ventana en la que pulsamos “ siguiente ” para continuar con el proceso.

” para continuar con el proceso. Llegados a ese punto nos da la opción de inscribirse en el programa.

Para completar el proceso, pulsa “inscribirse”

A partir de este momento comenzará la descarga e instalación, que nos permitirá seguir recibiendo actualizaciones de seguridad hasta el próximo año. Fijando la fecha de expiración el 13 de octubre de 2026.

Completado el proceso, el sistema nos envía un mensaje en el que nos confirma que ya formamos parte del programa de actualizaciones de seguridad y que nuestro PC está inscrito.

El coste de esta extensión es de unos 30 euros, un único pago anual. Aunque muchos usuarios están disfrutando de esta opción de forma gratuita, parece ser algo aleatorio, o fruto de algún error, pero no está de más intentarlo. Una forma de conseguir nuestras actualizaciones es canjeando 1000 puntos Microsoft Rewards, los cuales pueden obtenerse completando una serie de tareas en tu cuenta de Microsoft Rewards así como usando algunas de sus aplicaciones como Copilot o Edge.