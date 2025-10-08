Google Home Premium: así son los nuevos planes de con la IA de Gemini

La integración de la inteligencia en algunos sectores y campos está siendo total, de forma progresiva estamos viendo como esta se va introduciendo todos los aspectos de nuestra vida. Pero este desarrollo e implementación no es totalmente gratuita, para acceder a algunas de las nuevas funciones, hay que recurrir a suscripciones e incluso ya lo estamos nos vemos obligados a mejorar estas, para tener acceso a funcionalidades avanzadas. Este es el caso de Google Home.

Estas son las nuevas tarifas de Google Home

El campo de la seguridad está siendo sin duda uno en el que más hemos advertido su presencia. Desde el reconocimiento de personas, la identificación de matrículas o paquetes, de manera controlar lo que pasa en nuestros hogares es mucho más sencillo. Algo en lo que viene trabajando desde hace tiempo Google, donde ahora además permite no solo reconocer los eventos, sino que permite además analizar las imágenes y obtener respuestas rápidas acerca de los eventos sucedidos. Esto ha dado pie a Google Home Premium, el cual incluye dos planes para garantizar la mejor experiencia de usuario en función de las necesidades del usuario.

Los nuevos Google Home Speaker | Google

Dos planes que se centran en la implementación Gemini en las cámaras de vigilancia y los timbres inteligentes, así como la automatización y la ampliación de capacidades de las mismas. Visto desde el punto de vista de los usuarios, esto da lugar a dos planes de pago, los cuales detallamos a continuación. Los usuarios podrán elegir entre el plan estándar cuyo coste es de 10 euros mensuales. El cual está destinado a aquellos usuarios que necesitan una seguridad sólida en eventos puntuales. Este les da acceso a las funciones más relevantes basadas en la inteligencia artificial, este incluye los siguientes aspectos. Mantener conversaciones fluidas sin necesidad de usar el comando de activación de Google, gracias a Gemini Live. Además de detectar y registrar los movimientos en nuestras cámaras, almacenando estos durante 30 días, tiempo durante el cual podemos consultarlos.

Por otro lado, el plan advanced nos ofrece acceso a un mayor número de funcionalidades, además de las que ofrece en anterior. Este tiene un coste mayor de 18 euros al mes, tenemos acceso a una experiencia mejorada de seguridad intensiva en la que se incluyen funcionalidades como. Nos ofrece grabación continua para dispositivos conectados por cable las 24 horas del día 7 días de la semana, en las que no es necesario la detección de ningún evento. Así como la capacidad de almacenamientos por un periodo de tiempo superior, siendo este de 60 días. Las notificaciones que recibimos incluyen más información acerca de lo que sucede en el evento, con una breve descripción de los hechos.

Una de las funcionalidades por las que destaca este plan frente al resto, además permitir la búsqueda de clip de vídeo específico, podemos hacerlo usando un lenguaje natural, en el que podemos indicarle la fecha hora o describir lo sucedido, para localizarlo fácilmente. Otra de las ventajas del uso de este plan son los resúmenes diarios generados por inteligencia artificial en el que podemos encontrar de forma detallada y concisa todo lo que ha ocurrido y ha podido detectar nuestro sistema de vigilancia sin necesidad de perder el tiempo revisando todas las grabaciones.