¿Para qué sirve fijar una canción de Apple Music?

Las plataformas de música en streaming permiten tener acceso a millones de canciones y álbumes de cualquier artista y género. Dentro de toda esta variedad siempre tenemos nuestros artistas y temas preferidos. Si quieres tener siempre localizados tus temas preferidos, así puedes hacerlo

Fija tus canciones y álbumes preferidos

Son muchas las apps que permiten marcar nuestras preferencias para tenerlas siempre cerca que queramos. Ya sea como favoritos y en el caso de Apple Music fijándose. Esto permite colocar nuestras elecciones en los primeros lugares de nuestra biblioteca para que podamos tenerlos siempre cerca y no tengamos que buscarlos.

Fijando canciones en la bilbioteca | TexnoXploa

A través de la biblioteca, podemos guardar toda nuestra música preferida, ya sean listas con temas de varios artistas o álbumes completos de nuestros cantantes preferidos. Dentro de esta selección seguro que tenemos canciones o discos que destacan frente a los demás.

Para poner estos en un lugar privilegiado dentro de nuestra biblioteca es necesario seguir los siguientes pasos:

Desde la app de Apple Music tenemos varias opciones para fijar el contenido

Si lo que quieres es fijar una playlist, bien puedes pulsar en el icono de los tres puntos junto a esta para desplegar el menú donde seleccionamos la opción "fijar Playlist". O bien mantén pulsada la lista para activar el mismo menú.

Para fijar un artista determinado, lo primero es localizar la página del artista y en la parte superior de la pantalla, pulsa en el icono de los tres puntos para después seleccionar la opción "fijar artista"

Otra de las cosas que podemos fijar con los álbumes, del mismo modo que en el caso de las playlists. Tenemos la opción de mantener pulsado sobre el álbum o bien usar el menú de los tres puntos junto a esta para seleccionar la opción "fijar álbum"

, del mismo modo que en el caso de las playlists. Tenemos la opción de mantener pulsado sobre el álbum o bien usar el menú de los tres puntos junto a esta para seleccionar la opción Por último, también podemos hacer lo propio con las canciones y videoclips, el procedimiento es el mismo que en los casos anteriores.

Debemos tener en cuenta que no podemos fijar cualquier contenido en la aplicación, para que podamos hacerlo es condición indispensable que la hayamos guardado previamente en nuestra biblioteca. Todas las canciones, álbumes, artistas o playlist que hayas fijado aparecerán automáticamente en la parte superior de nuestra biblioteca.

Cuando fijamos los elementos tenemos varias opciones que podemos personalizar a nuestro gusto, desde reproducir las canciones en un orden predeterminado, abrir la página del artista o playlist o reproducir los álbumes en orden por omisión. Para ellos, solo debemos mantener pulsado un ítem fijado, para a continuación seleccionar la opción “acción al tocar” y después elegiremos la opción.

Si ya no estamos interesados en algunos de los elementos fijados, tenemos la opción de “desfijar”. Lo que supone seguir el mismo proceso, pero a la inversa. De manera que mantenemos pulsado el elemento o tocamos el icono de los tres puntos junto a este, para desplegar el menú donde seleccionaremos la opción “desfijar”

Este no desaparecerá de nuestra biblioteca, pero dejará de ocupar su lugar en los primeros puestos de esta.