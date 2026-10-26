Tu Google Pixel ahora puede tomar notas de las llamadas perdidas, ¿cómo se hace?

Las actualización constante de las aplicación a menudo trae consigo nuevas y mejoradas funcionalidades. Una de las app en constante evolución es Teléfono de Google, gracias a la integración de la inteligencia artificial, nos ofrece herramientas con las que optimizar nuestro tiempo. A continuación, te contamos en qué consiste una de sus nuevas funciones.

Toma nota del mensaje

Una herramienta diseñada para redefinir la forma en la que gestionamos las llamadas entrantes. Actúa a modo de asistente personal de forma nativa, el cual es el encargado de atender las llamadas que no quieres o no puedes atender. Mostrándonos la información procesada en la pantalla de nuestro teléfono.

Activando la nueva función del Teléfono de Google | TecnoXplora

Esta recibe los mensajes de voz, filtra el spam al mismo tiempo que genera transcripciones del contenido de las llamadas que hemos rechazado y de las pérdidas y todo en tiempo real. Al derivar a este sistema las llamadas recibidas el asistente las atiende con un mensaje automático, y a partir de ese momento comienza se convierte en nuestro interlocutor transcribiendo las palabras.

Como resultado obtenemos una grabación de la conversación original y un archivo con la transcripción que quedan almacenados en la propia aplicación. Para acceder a estas solo tenemos que consultar la pestaña “inicio”.

Una herramienta que no expone nuestra privacidad, ya que todo el proceso se realiza de forma local en nuestros dispositivos por lo que no requiere de conexión Wi-fi ni el uso de datos móviles. Un sistema que no funciona si el teléfono está apagado o fuera de cobertura, necesita que esté activo. En tal caso, será el buzón de voz, si lo tenemos activado, quien la atienda como venía siendo hasta ahora.

Para activar esta herramienta debemos seguir un procedimiento rápido y sencillo que debemos llevar a cabo directamente desde los ajustes de la app, siguiendo los siguientes pasos:

En la esquina superior izquierda de la pantalla, pulsa sobre el icono de las líneas horizontales, junto a la opción buscar contactos”

Al hacerlo se despliega un menú lateral donde debemos seleccionar “ ajustes ”

” En el apartado Asistencias de llamadas en último lugar encontramos “toma nota del mensaje”

Para activarlo debemos accionar el interruptor, esto le permitirá recepcionar los mensajes y realizar las transcripciones en tiempo real.

Pero no es el único ajuste que podemos realizar desde este apartado. También podemos personalizar los saludos o mensajes que recibirá nuestro interlocutor.

o mensajes que recibirá nuestro interlocutor. Para ello pulsa sobre “gestionar saludos”

De manera que podemos optar por usar el saludo predeterminado o grabar un saludo personalizado.

El uso de esta herramienta se traduce en una gestión eficiente del tiempo, minimizando las distracciones sobre todo en aquellos momentos en que atender a una llamada es algo inoportuno o imposible. Además de asegurarnos de no perdernos nada y de recibir el mensaje que la persona que nos llama nos quiere transmitir.

La transcripción de los mensajes y al mostrarlos a tiempo real en la pantalla, nos abre la puerta a evaluar la situación, para decidir si debemos o no atender una llamada, si se trata de una cosa que pueda esperar a una emergencia familiar.

Quizás una de las utilidades más interesantes es frente a las llamadas comerciales o el molesto Spam, evitando que perdamos el tiempo, ya que los teleoperadores y los sistemas automatizados cuelgan directamente al enfrentarse a estos mensajes.