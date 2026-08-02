Cómo usar el modo Escáner de texto en tu teléfono o tablet realme

Si tienes un teléfono realme que sepas que esconde dentro de su aplicación de cámara algunas funciones que pueden resultar muy útiles en el día a día. Y una de ellas es el modo Escáner de texto, una herramienta pensada para digitalizar documentos, apuntes, recibos, facturas y cualquier otro contenido escrito utilizando únicamente la cámara del teléfono.

Y viendo lo fácil que es activar esta función integrada en la cámara de tu teléfono, vamos a contarte qué es y cómo usar el modo Escáner de texto en tu realme.

Para qué sirve el Escáner de texto de realme

La principal ventaja de esta función es que no se limita a realizar una fotografía convencional. Cuando haces una foto de un folio con el modo normal, es habitual que aparezca parte de la mesa, que el documento quede ligeramente inclinado o que las sombras dificulten la lectura. Y el Escáner de texto de tu teléfono realme está preparado para reducir estos problemas y ofrecer un resultado mucho más limpio.

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Para ello, detecta de forma automática el área ocupada por el documento y adapta la captura para destacar las letras. Y, por si no fuera suficiente, también puede corregir la perspectiva y mejorar el contraste. El resultado se parece más a un documento escaneado que a una simple fotografía tomada con el móvil.

Cómo activar el Escáner de texto desde la cámara

Para utilizar esta función,En la parte inferior de la pantalla aparecerán los modos de captura habituales, como Foto, Vídeo o Retrato. Desliza esa barra hasta encontrar la opción Más y pulsa sobre ella.

Dentro de este apartado se muestran las funciones adicionales incluidas en la cámara. Entre las diferentes opciones debería aparecer Escáner de texto. Toca sobre su icono para activar el modo y apunta con la cámara hacia el documento que quieras digitalizar.

Intenta colocar el folio sobre una superficie plana y procura que haya suficiente luz. También es recomendable situar el teléfono lo más paralelo posible al documento. Aunque el sistema puede corregir pequeñas inclinaciones, obtendrás un mejor resultado si evitas los ángulos demasiado pronunciados y las sombras provocadas por tus manos o por el propio móvil.

Cuando el documento esté correctamente encuadrado, pulsa el botón del obturador. El teléfono procesará la imagen para mejorar su aspecto y la guardará en la galería. Desde ahí podrás recortarla, compartirla, enviarla por correo electrónico o abrirla con Google Lens si necesitas copiar su contenido. ¡Más fácil, imposible!