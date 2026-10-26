MÁXIMA POTENCIA DE CARGA
Oppo lanza nuevas baterías externas con potencia de 80W y mucha capacidad
Con ellas podemos cargar los nuevos Find X10 a la máxima velocidad.
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La firma china no se ha conformado con lanzar en la última semana algunos de los móviles más espectaculares que vamos a tener en las tiendas en los próximos meses, sino que además los ha acompañado de una serie de accesorios de primer nivel. Hablamos de nuevas baterías externas, que sin duda son las estrellas y mejores compañeras de nuestros smartphones, y que en este caso exprimen las capacidades de carga de los nuevos móviles de la marca china. Porque, como sabéis, los nuevos teléfonos de Oppo ofrecen una carga muy rápida, que precisamente pueden ofrecer estas baterías.
Nuevas SUPERVOOC 80W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank
Detrás de este larguísimo nombre hay dos modelos de baterías que difieren de su capacidad, pero que en ambos casos cuentan con unas prestaciones similares para sacarle todo el partido a los rápidos tiempos de carga que ofrecen estos topes de gama de Oppo. El modelo con más potencia de carga cuenta con menos capacidad, esto es, 15.000 mAh de capacidad, que ya de por sí es bastante destacable, y una potencia de carga de 80 W.
Esto es realmente importante, porque es la misma que ofrecen los nuevos Oppo Find X10 y X10 Pro Max. Por tanto, esta batería puede cargarlos a máxima velocidad, y muy por encima de otras opciones en el mercado de las baterías externas. Esos 80 W son mediante la tecnología SUPERVOOC, por lo que es necesario contar con un móvil Oppo compatible que le saque todo el partido a esta característica.
Por otro lado, ofrece salida PD de 65 W y de 55 W PPS, por lo que con esta batería externa podemos alimentar perfectamente un ordenador portátil, que requiere de potencias de carga más elevadas. Cuenta con un puerto USB A y un USB C. Utilizando los dos puertos a la vez, podemos contar con hasta 30 W de potencia, mientras que solo con el puerto USB C obtenemos hasta 45 W de potencia.
El modelo de más capacidad cuenta con 20.000 mAh, aunque ofrece menos potencia de carga, con un máximo de 67 W. Es también una capacidad notable, aunque ya por debajo de la capacidad de lo último de Oppo y de los topes de gama de los últimos años. En otros estándares, ofrece potencia de 45 W PD y de 55 W PPS, por lo que es algo menos potente en estos estándares también. Los puertos USB C con los que cuenta ofrecen carga de hasta 45 W cada uno de ellos.
Ambos modelos llegan con cable trenzado USB C de 20 centímetros de largo. Llegan en distintos colores. El peso de ambas baterías es de alrededor de los 350 gramos, por lo que pesan un poco más que un smartphone, y son razonablemente compactas, con un perfil de alrededor de 3 centímetros. Ambas baterías tienen un precio de 40 dólares, unos 35,75 euros al cambio.
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