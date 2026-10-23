Cómo añadir un contacto a la agenda de tu teléfono desde WhatsApp Web

Las aplicaciones de mensajería instantánea sigue en constante desarrollo, un claro ejemplo es la plataforma de comunicación de Meta, la cual sigue transformando la experiencia de usuario. Hemos dejado atrás la dependencia de las versiones de escritorio, de los smartphones, para convertirse en herramientas independientes y funcionales. Con la incorporación de funcionalidades hasta ahora reservadas a las aplicaciones móviles.

Añadir un contacto a la agenda de tu teléfono desde WhatsApp Web

La versión de escritorio de la popular app de mensajería ha recibido recientemente una importante actualización en la que se han incorporado nuevas funciones y mejorado algunas de las existentes, además de un cambio de diseño. Una de las más esperadas por los usuarios y quizás de las más funcionales, es la que nos permite gestionar la agenda desde el ordenador. Un procedimiento que viene para mejorar la forma en la que interactuamos con nuestra red de contactos sin depender del teléfono móvil.

Añadiendo contacto desde Whatsapp Web | TecnoXplora

Interrumpir nuestro flujo de trabajo para gestionar la libreta de direcciones desde el móvil, hasta ahora era algo habitual. Con las mejoras introducidas en esta nueva versión la cosa cambia totalmente, gracias a la integración entre las versiones y los dispositivos vinculados es mucho más ágil y bidireccional, lo que permite incluir los registros de forma instantánea.

Se ha creado un procedimiento de lo más intuitivo que permite registrar a una persona en la libreta de direcciones directamente desde el propio navegador web. Tan solo siguiendo los siguientes pasos.

Desde la versión web de Whatsapp, despliega el menú pulsando en la esquina superior derecha en el icono de los tres puntos verticales.

despliega el menú pulsando en la esquina superior derecha en el icono de los tres puntos verticales. En la ventana flotante, seleccione “añadir contactos”

De forma automática se abrirá una nueva ventana en la que debemos introducir los datos del futuro contacto.

del futuro contacto. En el que debemos asignar un nombre del contacto e introducir el número de teléfono incluyendo el prefijo internacional, el cual en el caso de España es el +34.

del contacto e introducir el incluyendo el prefijo internacional, el cual en el caso de Si la información es correcta, nos aparecerá el Check en verde.

Quizás la opción más relevante del proceso sea la de “sincronizar contacto con el teléfono”

Gracias a esta opción podemos decidir en cada momento si los contactos que añadimos queremos tenerlos de forma exclusiva en la versión web de la app, o que esta lo comparta con otros dispositivos. De manera que, si marcamos esta casilla el contacto se añadirá automáticamente a la libreta de direcciones de nuestro móvil.

La llegada de esta funcionalidad ofrece múltiples beneficios en la gestión diaria de la app, nos ayuda a optimizar el tiempo que pasamos en el ordenador, ya que contribuye a evitar las distracciones innecesarias que nos obligan a apartar la vista de la pantalla. Al mismo tiempo que centraliza y actualiza la agenda sin errores ni duplicidades de contactos o la hora de marcar los números en el teclado físico para realizar una llamada, dotando a la plataforma de una mayor versatilidad.