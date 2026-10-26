Apple revoluciona el iPad mini con su primera pantalla OLED

Aunque hacía semanas que veníamos conociendo los detalles sobre un futuro lanzamiento de los de Cupertino relacionado con los iPad mini, concretamente con el estreno de su primer panel OLED, y como había anticipado en una nueva semana de lanzamientos, aquí está el primero de ellos. El nuevo iPad Mini es una realidad y llega cargado de novedades para justificar un más que merecido salto desde su anterior generación. Ahora esta tableta no solo es más potente, se ve mejor y puede ejecutar la IA más exigente sin despeinarse.

Precio y disponibilidad

La nueva iPad Mini estará disponible para reservar desde el próximo 28 de octubre, y a la venta el 6 de noviembre. El precio parte de los 749 euros, para la versión de 128 GB. La de 256 GB tiene un precio de 879 euros, mientras que la de 512 GB tiene un coste de 1.129 euros. Llega en dos colores, Gris medianoche y Blanco estrella.

iPad Mini de 2026 | Apple

La actualización más importante de su historia

Apple ha descrito así el conjunto de novedades que nos ofrece esta nueva generación del iPad mini. Y es que no solo se trata de una mejor pantalla, sino de un procesador más potente, la integración total del nuevo Siri AI y, en definitiva, un potencial enorme para una tableta que sigue teniendo en su tamaño ultracompacto uno de sus grandes puntos a favor. Empezamos por el diseño, que llega con un perfil muy delgado, de tan solo 5,4 mm de grosor.

iPad Mini de 2026 | Apple

Sin duda, la estrella de esta nueva generación es la pantalla OLED Super Retina XDR de 8.5 pulgadas, que logra aumentar el área de visualización sin incrementar el tamaño del chasis gracias a una reducción del 24 % en los biseles, lo que le dota de un aspecto muy premium. La tecnología OLED ofrece control de iluminación a nivel de píxel para negros profundos y compatibilidad con la gama cromática amplia P3.

Esta alcanza un brillo máximo de 1200 nits (más del doble que la generación anterior), 600 nits de brillo a pantalla completa para SDR/HDR, un brillo mínimo de 1 nit para entornos oscuros y una relación de contraste de 2,000,000:1. Y externamente posee el acabado de vidrio grabado con nanotextura para minimizar los reflejos en ambientes muy iluminados, que se puede elegir de forma opcional.

En términos de rendimiento, llega con más potencia que nunca. Gracias al chip A20 Pro, fabricado con el proceso de 2 nanómetros de Apple y con un empaquetado inspirado en la serie M. Es una CPU de 6 núcleos con un rendimiento multihilo hasta un 60 % más rápido. También hay GPU de 7 núcleos que incluyen aceleradores neuronales integrados en cada núcleo, elevando la velocidad gráfica hasta 2.7 veces (con soporte para trazado de rayos por hardware y sombreado de mallas) y hasta 4.5 veces el rendimiento en tareas de IA.

La potencia neuronal de la versión de 512 GB integra un Neural Engine dual de 16 núcleos (sumando 32 núcleos dedicados a IA) y duplica (>2x) el ancho de banda de la memoria unificada. Además, esta tableta estrena la tecnología Acoustic Display, que integra altavoces de graves (woofers) emparejados a través de la pantalla y altavoces de agudos (tweeters) ocultos entre el cristal y la carcasa de aluminio para generar un sonido más potente y nítido, en general de mayor calidad.

En el apartado fotográfico tenemos un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con Center Stage, de encuadre centrado, la misma tecnología de los iPhone más avanzados, ahora ubicada en el borde horizontal. La cámara trasera cuenta con un sensor gran angular de 12 megapíxeles con Smart HDR 4, grabación de vídeo 4K a 60 fps y un flash True Tone adaptable diseñado para optimizar el escaneo de documentos.

En lo que a conectividad se refiere, llega con el chip N1 diseñado íntegramente por Apple, que brinda soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y el protocolo Thread. Los modelos con acceso a datos móviles integran el módem C2, que incrementa la velocidad de datos móviles hasta en un 50 % con mayor eficiencia energética e integración fluida con eSIM. El software que estrenan es iPadOS 27, que esta vez integra Siri AI, con las herramientas de Apple Intelligence como Image Playground, edición avanzada en Fotos y soporte para pantalla extendida en iPadOS 27.2. Es compatible con el Apple Pencil (USB-C), el Apple Pencil Pro (con gestos de apretar y giro de barril). Así como la funda Smart Folio de tejido TechWoven.