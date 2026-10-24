Así de sencillo es sincronizar tus alarmas en distintos dispositivos Pixel

La sincronización de nuestros dispositivos es una funcionalidad muy necesaria, sobre todo en ecosistemas como el de Google en el que se integran dispositivos personales como son los teléfonos móviles y los relojes inteligentes. Quizás una de las herramientas más útiles con las que cuentan estos dispositivos son las alarmas y sobre todo la posibilidad de sincronizarlas entre ambos. A continuación, te contamos como realizar una gestión inteligente de las mismas.

Sincroniza las alarmas de tus dispositivos Pixel

La integración de ambos dispositivos es tal que para hacer funcionar unos necesitamos al otro. Ya que no podríamos sacarle el máximo partido al reloj sin la ayuda de su app móvil. Los relojes inteligentes incluyen una amplia selección de opciones que van desde su principal cometido medir el tiempo, hasta controlar nuestra salud, ser parte de nuestra oficina móvil e incluso despertarnos por las mañanas o recordarnos que es hora de realizar una determinada tarea.

Sincronizando alarma en nuestros dispositivos | TecnoXplora

Con la opción de sincronizar las alarmas en ambos dispositivos, no solo podemos configurar de forma manual e independiente estás, en ambos dispositivos, sino que podemos además hacer que esta información sea común en ambos.

De forma que, tenemos la opción de establecer una alarma en el reloj y que está a su vez se refleje en el móvil y viceversa. Además esto permite una gestión inteligente de estas, ya que al estar sincronizadas, estas sonarán en el dispositivo que estés usando en cada momento.

Así cuando estemos cargando el reloj y usando el móvil las alertas las recibiremos en el móvil. Evitando que esta suene de forma incontrolada en el reloj mientras se encuentra en el cargador. Y por el contrario, si el teléfono está bloqueado en otra habitación estas se activarán del mismo modo en el reloj. Para sincronizar las alarmas en ambos dispositivos, solo tendrás que seguir los siguientes pasos.

En el teléfono móvil, abre la app de reloj.

Si no lo has activado previamente, al acceder a las opciones de una alarma o establecer una nueva, se abrirá una ventana flotante en la que nos invita a sincronizar las alarmas de ambos dispositivos.

Para aceptar la vinculación, pulsa sobre el botón “sincronizar alarmas”

También podemos hacerlo de forma manual desde los ajustes de la app, pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Donde seleccionamos “ajustes”

y por último, marcamos la opción “sincronización de alarmas”

Para desactivarlos haremos lo contrario, pulsaremos el botón para desactivar esta opción.

Una herramienta con la que no tendremos que configurar las alarmas en los dispositivos, duplicando el trabajo. Gracias a la gestión inteligente no nos perderemos ninguna alarma, ya que los avisos se adaptan a nuestras necesidades en cada momento.

Al mismo tiempo, tenemos el control total de los avisos, que podemos gestionar estos de una forma rápida ya sea a través de los controles táctiles de reloj o sus gestos, y con los botones físicos del volumen del teléfono o desde la pantalla. Pudiendo detener o posponer los avisos.