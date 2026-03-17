Acelera el inicio de Windows 11 con estos tres sencillos pasos

Arrancar el ordenador puede convertirse en una tarea de lo más frustrante, tener que esperar varios minutos a que se termine de cargar toda la información. Sobre todo, esto sucede cuando tenemos prisa y parece que nunca va a terminar. Esta puede ser una de las experiencias más frustrantes a las que nos enfrentamos a diario. Hay una forma de evitarlo y hacer que el arranque sea más rápido, a continuación, te lo contamos.

Acelera el inicio con estos sencillos ajustes

No siempre necesitamos tener conocimientos avanzados en informática para resolver los problemas que surgen a menudo como esté. Simplemente hay que hacer uso de las herramientas que nos ofrece Windows de forma nativa. Estos son los pasos que debes dar para acelerar el encendido de tu ordenador.

Cambiando la configuración del arranque | TecnoXplora

Lo primero que podemos hacer es reducir el tiempo de espera del sistema, normalmente son unos 30 segundos en los que, desde Windows, podemos acceder a menús de recuperación o a otro sistema operativo. Si solo usamos Windows, podemos prescindir de parte de estos, y podemos reducirlos de esta forma.

Pulsa al mismo tiempo las teclas Windows+R en el teclado, de esta forma accedemos a la ventana “ ejecutar ”

el teclado, de esta forma accedemos a la ventana “ ” En el cuadro de diálogo introduce msconfig , presiona la tecla enter.

, presiona la tecla enter. Aparece la ventana de configuración del sistema, la cual tiene varias pestañas, selecciona “ arranque ”

” En el nuevo menú, vemos a la derecha la casilla “tiempo de espera” donde podemos introducir la cantidad de segundos que estamos dispuestos a esperar, por ejemplo, 15 segundos.

donde podemos introducir la cantidad de segundos que estamos dispuestos a esperar, por ejemplo, Pulsa en aplicar y aceptar.

Hecho esto, podemos seguir con el siguiente paso, que consiste en deshabilitar las aplicaciones de alto impacto. De manera que no tenemos que cargar todos los programas a la vez, solo los necesarios.

Abre el administrador de tareas, pulsando la combinación de teclas Ctrl + Shift + Esc al mismo tiempo y usando el botón derecho sobre la barra de tareas.

al mismo tiempo y usando el botón derecho sobre la barra de tareas. En la pestaña de inicio de Windows, selecciona “aplicaciones de arranque”.

Encontramos una columna con el nombre “impacto de inicio” , Para que funciones correctamente debemos poner nuestra atención a los programas marcados como “ alto ”.

, Para que funciones correctamente debemos poner nuestra atención a los programas marcados como “ ”. Debemos seleccionar, todos aquellos programas que no necesitamos abrir nada más que encendemos el ordenador.

Pulsando con el botón derecho sobre estos, elige la opción “desactivar”

Por último, si no somos jugadores, podremos prescindir por completo del “modo juego”. De manera que al hacerlo el sistema prioriza el rendimiento suspendiendo procesos como la instalación de controladores o las notificaciones pesadas. Lo que se traduce en una mayor fluidez del equipo. Para ello:

Desde la configuración de Windows, a la que accedemos pulsando Windows+i

Entre en el apartado “ juegos ”

” Selecciona en la barra lateral de este menú, “modo de juego”

Debemos asegurarnos que el interruptor no esté activado.

Tras realizar estos ajustes comprobarás como se acelera el proceso de inicio, llegando antes al escritorio, sin tener que esperar más tiempo para comenzar a trabajar.