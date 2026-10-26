Desmontan el iPhone Duo para comprobar que no es fácil de reparar

El pasado viernes, Apple lanzaba el iPhone Duo en todo el mundo, en los primeros países, como España, que tienen la suerte de contar con el primer plegable de los californianos. Y como es habitual, una vez que llegan los teléfonos a las manos de sus propietarios, comienzan a publicarse los diferentes contenidos repasando sus principales características, y en algunos casos, incluso pruebas sobre su resistencia o reparabilidad. En este caso nos fijamos en estos últimos resultados, gracias sobre todo a quienes ya han desmontado el teléfono y han comprobado de primera mano si es sencillo o no de reparar.

Era de esperar, no será fácil de reparar

Si ya de por sí cualquier smartphone hoy en día no es precisamente algo accesible de reparar, si hablamos de plegables, los problemas se multiplican. Son teléfonos con una tecnología muy compleja, sobre todo en esa pantalla plegable que depende de una bisagra que debe mover con mucho cuidado el panel flexible. En este caso han sido los chicos de iFixit quienes han desvelado los detalles de reparabilidad del nuevo iPhone Duo, y nos han dado una idea de qué esperar en este sentido del nuevo plegable.

Resumiendo, le han asignado una nota de 5 sobre 10, por lo que está lejos de ser un móvil fácil de reparar. Eso sí, siendo justos, hay que decir que ha obtenido mejor nota que los plegables de Samsung, que contaban con una puntuación de 4 sobre 8 para el Z Fold 8 y de 3 sobre 10 para el Z Fold 7. Por tanto dentro de lo malo, es de los que mejor se pueden reparar entre los plegables y sus complejas estructuras.

En palabras de los técnicos de iFixit, el nuevo iPhone Duo tiene unos componentes que son bastante sencillos de extraer, este es un punto muy positivo, seguramente el más destacado. La pantalla externa es uno de los componentes que más fácil salen. En el caso de las dos baterías con las que cuenta, para quienes tienen conocimientos, son relativamente sencillas de extraer.

Todo gracias al proceso de delaminación anódica. A estas se le conecta una fuente de alimentación de bajo voltaje, como una batería de 9 voltios, que puede liberar las celdas de la batería. Y como era de esperar, es la bisagra donde se acumulan las malas noticias para la reparabilidad del iPhone Duo. Ya que muchos usuarios están reportando un movimiento de la bisagra muy rígido y poco natural, hasta el punto de generar ciertos sonidos en forma de chasquido.

Esto podría ocurrir por ciertos componentes de la bisagra que oponen más resistencia de la esperada y no bajan de forma lineal, llegando a atascarse. Además, un cable flexible atraviesa la bisagra y es otro punto a tener en cuenta, y que podría generar problemas en el futuro. Un iPhone Duo que no está exento de polémicas, ya que en las últimas horas un buen número de usuarios ha reportado paneles de la pantalla plegable rotos como consecuencia de pliegue y despliegue del teléfono.