Así puedes personalizar la apariencia del lector de huellas de tu móvil Oppo

Para muchos usuarios uno de los aspectos más importante a la hora de elegir un dispositivo son las opciones de personalización. Darle un toque único y personal, no solo en los que respecta a cambios de fondos de pantalla, colores o melodías. Esto es algo logrado hace mucho tiempo. Para aquellos que buscan darle su toque personal a cada detalle, esta nueva función incluida en ColorOS 16 seguro que es de su agrado.

El nuevo lector de huellas personalizado

Con el despliegue de la última actualización del sistema los usuarios de Oppo, OnePlus y Realme podrán darle un aspecto nuevo a una de las funciones que hasta ahora era meramente funcional. Permitiendo cambiar y combinar tanto las animaciones de desbloqueo como los estilos de los iconos, para darle un aspecto totalmente distinto.

Cambiando la animación y el icono de la huella | TecnoXplora

Algo que no podíamos hacer hasta ahora y que solo está disponible para aquellos modelos que cuentan con el lector de huella integrado en la pantalla. Ya que en muchos modelos este lector lo encontramos en forma de botón físico situado en una de los laterales del dispositivo o incluso formando parte del propio botón de encendido.

Para configurarlo, abre los ajustes del teléfono y sigue los siguientes pasos:

Busca y accede al menú “seguridad y privacidad”

Desliza la pantalla hasta encontrar “Desbloqueo del dispositivo”

Selecciona “desbloqueo facial y con huella digital”

En esta ocasión pulsa sobre “huella digital”

Para asegurar la seguridad de la función y que nadie más pueda acceder a las opciones de desbloqueo, nos solicitará que nos identifiquemos con el PIN.

Introducido este, entramos en el menú de la huella digital, donde debemos seleccionar “animación de huella”

Destino de este apartado, encontramos una vista previa a la animación que tenemos ahora designada por defecto.

Justo debajo encontramos un menú deslizante con las diferentes botones, de forma predeterminada nos ofrece diez diseños de patrones.

Pulsa sobre un icono más si quieres añadir un carácter, una letra, emojis o dígito chino.

Una vez elegido el icono, podemos hacer lo propio con las animaciones, en este apartado, podemos seleccionar desde ninguna animación o elegir entre los 10 modelos con sutiles efectos de luz que nos ofrece.

Hecha nuestra elección solo tenemos que salir del menú para que este se aplique de forma automática. Un sutil cambio que le da un toque moderno y futurista al sensor de huellas.

El cambio que solo afecta al aspecto del botón, sin hacerlo sobre la seguridad. Manteniendo lo estándares de cifrado. Así como tampoco tiene efectos sobre la velocidad de lectura biométrica que sigue siendo la misma. Este ajuste que nos demuestra que podemos transmitir nuestros gustos y personalidad incluso a elementos funcionales como el lector de huella