Este llavero es una carpeta en la nube que protege tus documentos importantes

Las plataformas de crowdfunding nos permiten disfrutar de productos que de otra forma sería casi imposible disfrutar desde las grandes tecnológicas. Un buen ejemplo es Foldra, un dispositivo con forma de carpeta de Windows que en realidad funciona como una pequeña nube personal, que nos permite proteger de la manera más férrea nuestros documentos importantes, sean de la naturaleza que sea, y todo por un precio bastante razonable y un diseño de llavero que nos encanta.

Así es Foldra

Según sus creadores, su filosofía busca devolver la propiedad de los datos al usuario, combinando la velocidad de una unidad USB, la comodidad de una nube inalámbrica y el control de un dispositivo portátil independiente. Lo mejor es que no tenemos que instalar apps adicionales ni crear cuentas de usuario para utilizarlo, es totalmente personal y genera su propia red Wifi privada para la transferencia de datos segura.

Ofrece emparejamiento instantáneo: La conexión se establece escaneando un código QR proyectado en la pantalla del dispositivo e ingresando desde cualquier navegador a la dirección http://foldra.local. Se puede utilizar de diferentes formas, con el modo inalámbrico para gestionar archivos vía web y el Modo USB, con el que se conecta mediante un cable USB-C a un ordenador para actuar como una unidad flash tradicional con transferencia por arrastrar y soltar. Al desenchufar el cable, conmuta automáticamente al modo inalámbrico. Cuenta con una pantalla táctil AMOLED que es de tecnología táctil capacitiva de alta resolución con 16,7 millones de colores, un ángulo de visión de 178° y contraste por píxel.

El almacenamiento incluye una ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB y una batería recargable integrada que se alimenta vía USB-C. Integra un sensor de movimiento IMU (QMI8658), altavoz integrado con códec de audio para reproducción de sonido y señales auditivas inteligentes. Nos ofrece distintos modos de seguridad para proteger esos datos que vamos acumulando en su interior.

Como el Modo Abierto de acceso directo, Modo Privado, protegido por PIN de 4 a 6 dígitos, Modo Sigiloso con SSID oculto y operaciones silenciosas y función Kill Switch para bloquearlo en remoto. Se bloquea el Foldra mediante gestos físicos como colocarlo boca abajo (Flip-to-Lock) o sacudirlo (Shake-to-Lock). Nos brinda la la función Find My Foldra para activar una sirena y luz intermitente cuando se traspapela, así como bloqueo remoto desde el navegador.

Y viene acompañado de diferentes apps y automatizaciones para sacarle el máximo partido. Como Core Four que es un panel de control, servidor de archivos, sistema de intercambio y gestor de conexiones. Creative Suite que son aplicaciones de notas, galería de fotos y temporizador de enfoque (Focus Timer). Entertainment Pack: que reúne reproductores de música y video en pantalla, juegos y utilidades (Party Pack). O las Power Tools de registro de actividad (Activity Logger), explorador de redes, ajustes de seguridad y temas de interfaz. Un Foldra que ya podemos comprar en Kickstarter desde 80 euros, las primeras unidades se entregarán a partir de marzo de 2027.