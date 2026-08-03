Google Fotos: así puedes organiza tu galería por rostros conocidos

Llevar siempre con nosotros una cámara de fotos aunque sea en nuestro móvil ha supuesto un cambio tanto cualitativo como cuantitativo, a la hora de registrar nuestra actividad y fabricar recuerdos. Aunque por ello lado, el aspecto negativo es que acumulamos cientos de fotos y lo que hace casi imposible mantener el orden en nuestra galería. Gracias a la integración de la inteligencia artificial ahora es mucho más fácil. A continuación te contamos cómo puedes mantener el orden con su ayuda.

Organizar tu biblioteca de Google Fotos por caras gracias a la Inteligencia Artificial

Una de las aplicaciones más útiles que podemos hacer de los algoritmos de la inteligencia artificial es su uso para tareas organizativas. De esta forma se simplifican dejando de ser tediosas, los modelos avanzados son capaces de reconocer los rostros y poner orden de forma automática.Algo que todavía es mucho más sencilla con herramientas como Gemini, que permite una organización más inteligente y profunda.

Ordenando la biblioteca de Google Fotos | TecnoXplora

Esta función conocida como agrupación facial se basa en el aprendizaje automático avanzado. De manera que tras un primer escaneo de las imágenes, en el que mapea los rasgos faciales es capaz de agrupar las caras similares en álbumes virtuales automáticos.

Lo cual genera una biblioteca por caras algo que consigue al integrar funciones inteligentes lo le permite conocer al usuario a fondo para ayudarle a mejorar la búsquedas. Al mismo tiempo que mantiene la privacidad, aunque nos solicita permisos de forma transparente, asegura que los grupos de caras con privadas, además podemos desactivarlas.

Organizar la biblioteca por caras es de lo más sencillo y nos permitirá obtener un catálogo de imágenes completamente organizado, siguiendo estos pasos.

Desde la app de fotos de Google , accede a las opciones de búsqueda o configuración , aunque también puede aparecer un aviso en pantalla desde el que nos invita a hacerlo , si es así selecciona "Usa Gemini para buscar y crear nuevas formas".

, accede a las , aunque también puede aparecer un aviso en pantalla desde el que , si es así selecciona "Usa Gemini para buscar y crear nuevas formas". Al hacerlo, comenzará a analizar las imágenes, para ellos pulsamos el botón “activar”

A continuación, nos sugiere activar "Google Fotos organiza tus fotos por caras", de manera que todos los rostros similares se agruparan. Para ello pulsa “ permitir ” así dara comienzo al escaneo de la biblioteca.

de manera que todos los rostros similares se agruparan. Para ello pulsa “ ” así dara comienzo al escaneo de la biblioteca. Terminado el análisis, nos mostrará los resultados, agrupando a las personas en círculos.

Toca en cada uno de los rostros para etiquetarlos, con su nombre. Pulsa “hecho” para terminar.

De manera que cada vez que detecte cara una de las caras registradas, las imágenes formarán parte de forma automática de esta selección. Por lo que si en algún momento necesitas encontrar una foto determinada de una persona, solo tienes que ir a google fotos y pulsar sobre su carpeta, donde encontrarás todas las imágenes en las que aparece esta persona, ya sea solo o en compañía de otras personas.