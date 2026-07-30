Así puedes utilizar los saludos personalizados de tu Google Pixel

Google sigue con la renovación y actualización de sus aplicaciones, incluyendo nuevas funciones basadas en la inteligencia artificial. Una de las app que ha recibido nuevas funcionalidades es la app de teléfono. A continuación te contamos en qué consisten los nuevos saludos personalizados y cómo usarlos.

Dale un toque personal a tus llamadas perdidas con Google Teléfono

En un momento es que la hiperconectividad es una realidad, llega un momento en que las interacciones por voz las encontramos impersonales. Una de las situaciones en la que se presenta este problema es cuando no podemos responder a una llamada y salta el contestador. Los usuarios del teléfono de Google cuentan con una herramienta conocida como “toma nota del mensaje”, muy valiosa para filtrar spam e incluso para conocer el propósito de una llamada sin descolgar. Aunque hasta ahora esta interacción se hacía a través de una voz automatizada.

Creando respuestas personalizadas | TecnoXplora

Algo que está a punto de cambiar con la nueva versión del sistema operativo, Android 17. En esta se incluye una nueva opción que permite grabar audios personalizados los cuales serán reproducidos por el asistente virtual, interactuando con las llamadas entrantes que no puedes o no quieres contestar. Lo que permite humanizar la tecnología y ofrecer una experiencia mucho más humana, ya sea más cálida o profesional dependiendo de nuestras necesidades.

Aunque pueda parecernos un contestador tradicional lo cierto es que esta funcionalidad va un paso más allá. La gran diferencia con un mensaje estándar que se reproduce al entrar la llamada en el buzón, esta actúa en una etapa anterior, este saludo se utiliza para invitar a dejar una nota de voz o identificarse antes de que decida si vas a contestar o no al mensaje. Por lo que la primera impresión del de la persona que llama es que es tu voz la que escucha, a continuación de este momento el asistente se encarga del resto de la interacción.

Configurarlo es muy sencillo al que podemos acceder fácilmente desde la pantalla principal de la aplicación. Para los usuarios de la Beta de Android esta se presenta en forma de tarjeta informativa, desde la cual nos invita a probarla.

Pulsa sobre esta, de este modo activamos en asistente de configuración , por el cual nos guía a la nueva selección.

, por el cual nos guía a la nueva selección. Al entrar en el apartado “saludos”, lo primero que encontramos es el saludo por defecto. El cual se reproduce de forma impersonal para todos los usuarios, esta “saludos standar” incluye una locución en la que invita a dejar un mensaje.

incluye una locución en la que invita a dejar un mensaje. En la parte inferior de la pantalla, encontramos el icono del micrófono . Pulsando sobre este comienza el proceso de grabación del mensaje personalizado.

. Pulsando sobre este comienza el Tras pulsarlo, el asistente nos indica que es el momento de comenzar a hablar.

Antes de empezar a grabar puedes preparar el texto, pidiendo incluso a Gemini que nos ayuda o improvisas el mensaje que quieres transmitir.

Algo como "Hola, soy [Tu Nombre]. En este momento no puedo contestar, pero el asistente de Google te ayudará a dejarme un mensaje. Dime por favor el motivo de tu llamada."

Una vez grabado, tenemos la opción de revisar la grabación escuchándola para asegurarnos no sólo del contenido, también de la calidad del audio.

escuchándola para asegurarnos no sólo del contenido, también de la calidad del audio. Si está todo correcto, ahora podemos guardarlo y asignarle un nombre para identificarlo.

Aunque por lo que realmente destaca esta herramienta es por su versatilidad. Puesto que nos permite crear no solo un saludos, sino que podemos crear uno para cada ocasión: