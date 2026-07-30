¿Quieres crear tu propia banda sonora? Crea canciones fácilmente con Gemini

La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un gran avance en muchos campos para los que antes era necesario tener una serie de habilidades y conocimientos. Uno de estos es la música. Hasta ahora componer una canción sin saber tocar un instrumento o tener conocimientos en programas complejos de estudio no era posible. Ahora cualquiera puede componer una letra o melodía de una forma rápida y sencilla, te contamos cómo.

Crea música sin conocimientos previos con la ayuda de Gemini

Componer música era una tarea reservada a individuos tocados por las musas, los cuales contaban con habilidades que no compartían con el resto de los humanos. Ya sea una extrema sensibilidad, un oído perfecto, el don de la palabra o la habilidad de tocar uno o varios instrumentos. Algo que para muchos es una tarea prácticamente imposible que podamos llevar a cabo. Gracias a la tecnología, este campo no está solo reservado para los genios de la música, sino que podemos crear música que se adapta a nuestros gustos y preferencias de la forma más sencilla y todo con la ayuda de Gemini y sus herramientas de creatividad.

Creando canciones con Lyria | TecnoXplora

Las nuevas herramientas tecnológicas han puesto al alcance de la mano de cualquier usuario la posibilidad de crear pistas de audio con alta calidad utilizando un método de lo más intuitivo. Una herramienta que redefine por completo el proceso creativo.

Para ello podemos hacer uso de las aplicaciones de Gemini y Lyria, nuestro generador de música con IA. Para crear música sin ser un experto, no es necesario saber tocar un instrumento ni componer letras. Para comenzar, podemos usar una idea o una foto, como inspiración. Además de la imagen, debemos incluir una descripción lo más precisa posible de como quieres que suene o lo que quiera que transmita.

De manera que si elegimos una imagen los algoritmos analizan la (los colores, el ambiente, la emoción que transmite) y a partir de esta generará una melodía e incluso una letra que encaje con la escena. Además podemos incluir algunos detalles acerca de la temática de la canción, es estilo o el tono que queremos que tenga.

Con la primera versión que nos ofrece la herramienta, ya podemos tomar el control y realizar las modificaciones que nos parezcan convenientes en cada momento.

Podemos cambiar de género músical, de pop a rock o electrónica.

de pop a rock o electrónica. Elegir el tipo de voz que interpretará la canción.

que interpretará la canción. El tempo , para que sea más lenta o más movida

, para que sea más lenta o más movida En cuestión de minutos tendremos un resultado profesional con una pista de audio de alta calidad, original y con un toque personal, lista para escucharla y compartirla con tus amigos.

Gracias a los modelos avanzados de inteligencia artificial el trabajo de composición de audio está al alcance de cualquier usuario, lo cual representa a su vez un salto cualitativo. De manera que podemos olvidarnos de los aspectos más técnicos, dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, lo que nos abre infinitas posibilidades. Con lo que podemos obtener canciones a medida, con calidad de estudio en cuestión de minutos y con unos pocos clics.