Google AI Edge Eloquent, así es la nueva herramienta de transcripción gratuita que ya puedes probar

Si utilizas herramientas de transcripción para pasar entrevistas, reuniones, notas de voz o ideas rápidas a texto, la última herramienta de Google te va enamorar. Y es que, la compañía ha llevado Google AI Edge Eloquent a macOS.

Hablamos de una aplicación que ya se puede descargar para Mac y que llega para convertir tu voz en texto de forma sencilla, rápida y sin obligarte a pagar una suscripción mensual. Hace un par de meses llegó a iOS, y ahora le toca a la familia de ordenadores de Apple.

¿Y qué pasa con Android? De momento Google AI Edge Eloquent no está disponible, por lo que parece que la gran G está utilizando al ecosistema de Apple antes de un lanzamiento mayor.

Así es Google AI Edge Eloquent, el mejor servicio de transcripción gratis

Una herramienta que hará las delicias de periodistas, estudiantes, creadores de contenido, profesionales que graban reuniones. Porque, Google AI Edge Eloquent es gratis y su funcionamiento apunta maneras.

Google AI Edge Eloquent | Google

Solo tienes que hablar, el sistema escucha y el texto aparece transcrito. Pero lo importante está en lo que ocurre entre medias. Google AI Edge Eloquent también limpia el resultado en tiempo real, por lo que es capaz de eliminar muletillas, pausas incómodas o esos “eh” y “mmm” que aparecen de forma natural cuando hablamos, pero que ensucian mucho una transcripción si luego queremos publicarla, enviarla o trabajar con ella.

Como imaginarás, especialmente si ya has trabajado con otras herramientas de transcripción, no es lo mismo recibir una transcripción literal, llena de interrupciones y repeticiones, que obtener un texto más claro desde el primer momento. Así que Google AI Edge Eloquent puede ahorrar bastante tiempo de edición, sobre todo si grabas muchas notas, entrevistas o borradores de artículos.

Y ojo, que Google AI Edge Eloquent se basa en un funcionamiento local, ya que esta herramienta trabaja directamente en el dispositivo. Para ello utiliza modelos Gemma de Google que se descargan en el equipo, de forma que el procesamiento se realiza en el propio Mac. La ventaja es evidente en términos de privacidad, ya que, si no quieres subir a la nube, sabes que todo el proceso se hará en tu máquina. Además, la aplicación también permite personalizar la experiencia con vocabulario propio.

De esta manera, si trabajas con nombres concretos, marcas, términos técnicos o expresiones que una herramienta convencional suele interpretar mal, Google AI Edge Eloquent lo hará con soltura. Si quieres probar este servicio, ya puedes descargar la app oficial a través de la web de Google AI Edge Eloquent.