Disfruta de juegos de calidad en tu Fire TV Stick durante las vacaciones gracias a Amazon Luna

El Amazon Fire TV Stick perfecto para tus vacaciones ya que convertir cualquier televisor en una Smart TV a todo tipo de plataformas. Sin embargo, este pequeño reproductor también puede transformarse en una consola capaz de ejecutar juegos triple A. Y todo gracias a Amazon Luna.

El secreto está en el juego en la nube. En lugar de ejecutar el título directamente en el Fire TV Stick, algo imposible por sus limitaciones de potencia y almacenamiento, el juego funciona en los servidores de Amazon.

De esta manera, el dispositivo únicamente recibe la imagen a través de Internet y envía las acciones que realizas con el mando. Y ya te adelantamos que Amazon Luna funciona como la seda, y tiene un catálogo bastante completo, especialmente si tienes una suscripción a Amazon Prime (también puedes contratar Amazon Luna Premium, pero la opción gratuita ya cuenta con un catálogo bastante completo).

Amazon Luna convierte tu Fire TV Stick en una consola

Para jugar necesitarás un modelo de Fire TV Stick compatible, una conexión estable a Internet y un mando, aunque hay juegos que puedes usar el móvil para controlar a los personakes. También puedes utilizar el controlador oficial de Amazon Luna, aunque también son compatibles determinados mandos de Xbox, PlayStation y otros dispositivos Bluetooth.

Una de las grandes ventajas de Amazon Luna es que no siempre necesitarás contratar otra suscripción ya que viene con algunos juegos gratis. Amazon permite acceder a una biblioteca de juegos que incluye producciones de primer nivel y propuestas más pequeñas. También tendrás disponibles más de 25 juegos y experiencias de GameNight. En estos últimos podrás utilizar varios teléfonos móviles como mandos, por lo que resultan especialmente interesantes para jugar en familia o con amigos sin comprar controladores adicionales.

Amazon estrena en España Luna | Amazon

Si esta selección se te queda corta, Amazon ofrece Luna Premium, una modalidad de pago con una biblioteca de más de 100 juegos. También puedes jugar gratis a títulos como Fortnite o vincular determinadas cuentas de otras compañías para acceder a juegos compatibles que ya tengas.

Cómo acceder a Amazon Luna en tu Fire TV

Y el proceso es bastante sencillo. Enciende tu Fire TV Stick, busca la aplicación Amazon Luna e instálala. Después, inicia sesión con la misma cuenta de Amazon que utilizas en el dispositivo. Una vez dentro, podrás consultar los juegos disponibles y comenzar una partida sin descargar decenas de gigabytes ni esperar a que se instale una actualización.

La calidad de la experiencia dependerá en gran medida de tu conexión. Así que, si la señal es débil o inestable, puedes encontrarte con bajadas de resolución, pequeños cortes o cierto retraso entre la pulsación del botón y la respuesta del personaje.

Amazon Luna Cyberpunk | Amazon

A cambio, podrás disfrutar de juegos con gráficos muy avanzados en un dispositivo que cabe en la palma de la mano. Amazon Luna ofrece títulos como Hogwarts Legacy, Indiana Jones y el Gran Círculo, Alan Wake 2, Alien: Isolation y diferentes entregas de sagas tan conocidas como Fallout.

Eso sí, el catálogo cambia cada mes, por lo que no te lleves una sorpresa si al volver de tus vacaciones hay un juego que no está. ¿Nuestra recomendación? Dale toda la caña que puedas a los títulos que van apareciendo, porque vas a tener alternativas de todo tipo.