Cómo saber si han leído tu correo electrónico

Al mandar un correo electrónico, nunca se tiene la certeza de si este le ha llegado correctamente al destinatario. A diferencia de la mensajería instantánea como aplicaciones de WhatsApp donde se verifica que el que mensaje llega e incluso si se lee, el correo electrónico es distinto. Sin embargo existe una forma de averiguar si el destinatario ha leído tu correo.

Una forma precisa para saber si al mandar un correo a través de gmail este ha sido leído es usando Mailtrack. Se trata de extensión para Chrome o navegadores como Edge que te da el control total. Solo tienes que instalarla, vincular tu cuenta y listo. Al enviar el mail, verás un aviso de que el rastreo está activo.

Sabrás exactamente cuándo abren el mensaje mediante una notificación visual junto al correo enviado. Además, también puedes anular el rastreo si en algún correo concreto no quieres saberlo. Basta con pulsar el icono de eliminar antes de dar a enviar el correo.

Existe una versión básica y gratuita que puede resultar muy útil para este tipo de incertidumbre. No obstante, si necesitas más datos siempre puedes obtener la opción premium con el que podrás tener un registro histórico completo. Una forma de lo más eficiente de gestionar tu bandeja de entrada de correos electrónicos.