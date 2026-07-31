Cómo hacer las mejores fotos acuáticas con tu Oppo Reno 16 Pro

El verano es fuente inagotable de recuerdos, pasamos más tiempo al aire libre y sobre todo en la piscina o en la playa. Gracias a esta nueva función que Oppo ha introducido en la cámara del recién llegado Oppo Reno 16 Pro, podrás tomar las mejores imágenes también bajo el agua, te contamos cómo.

Cómo hacer las mejores fotos subacuáticas

El calor y las cristalinas aguas nos invitan a grabar videos o sacar fotografías de lo que pasa también bajo el agua. Aunque el gran obstáculo siempre han sido las pantallas táctiles, su comportamiento no es el más adecuado cuando están sumergidas. Para hacer frente a este inconveniente desde Oppo han desarrollado una herramienta de software con la que podrás sacar las mejores imágenes y grabar vídeos impresionantes.

Activando el modo subacuático | TecnoXplora

Cuando sumergimos un móvil resistente al agua uno de los problemas más frecuentes es que la pantalla captiva sufre con la presión y al contacto con el agua. Lo cual a menudo genera toque fantasma provocando el cierre de la cámara o que cambien los ajustes, o incluso que el botón de disparo de la pantalla deje de responder.

Al activar el modo subacuático de Oppo, el sistema bloquea de forma automática el control táctil de la pantalla. Al mismo tiempo que de forma temporal hace lo mismo con otras funciones secundarías, como los gestos e incluso el control del botón de la captura de pantalla. al hacerlo, nos ofrece una mejor experiencia operativa a la hora de hacer fotos o vídeos mientras nos encontramos sumergidos.

A partir de este momento, el control es físico y solo podemos llevarlo a cabo a través de los botones laterales. Para activar esta función es super sencillo y podemos hacerlo casi en el mismo instante en el que nos metemos en la piscina.

Abre la app de la cámara.

de la cámara. en la parte inferior, desliza la pantalla a la derecha hasta localizar la opción “ más ”

” Con esto tenemos acceso a un menú con opciones avanzadas.

Entre las que se encuentra el “modo subacuático”

Pulsa sobre este para activarlo.

aunque antes de empezar a usarlo debemos leer atentamente las recomendaciones de seguridad que nos ofrece.

Una vez, hemos leído el aviso, pulsa “continuar”

En este nos ofrece consejos a la vez que nos informa de que este modos no está diseñado para un buceo profesional y a grandes profundidades, por lo tanto es de uso recreativo.

Al mismo tiempo que con el paso del tiempo y el uso intensivo, la resistencia al agua puede degradarse.

A partir de este momento podemos comenzar a usar nuestro móvil.

En la pantalla encontramos indicaciones acerca del uso de cada uno de los botones.

Dependiendo del botón que uses, una pulsación corta para tomar una foto al instante o para empezar a grabar un vídeo. Si mantienes pulsado uno de los botones, podrás cambiar de objetivo, para cambiar entre la cámara principal y el gran angular bajo el agua. También podrás apagar o encender la pantalla con un toque.

Cuando queramos volver a la normalidad, lo haremos manteniendo pulsado el botón indicado en la pantalla. lo que nos permitirá volver a usar tanto la pantalla táctil como el resto de las funciones desactivadas.

De esta forma ya no tienes excusas para inmortalizar los mejores momentos del verano incluso en la piscina y bajo el agua. Con espectaculares fotografías nítidas y cristalinas.