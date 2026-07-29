Google Fotos: editar imágenes con IA es más sencillo que nunca

Cada vez es más sencillo mejorar el aspecto de las fotos de nuestra biblioteca. ya no es necesario contar con conocimientos en edición de imagen ni tener acceso a programas profesionales para conseguir los mejores resultados. Todo esto es gracias a la integración de la inteligencia artificial generativa en app como Google Fotos. A continuación, te contamos cómo puedes pedirle que transforme tus imágenes por completo.

Edita tus fotos con solo pedirlo

Son muchos los ajustes que podemos aplicar sobre una foto, desde mejorar la iluminación, enriquecer el color o eliminar todo aquellos objetos o personas que no queremos que aparezcan. Algo que podíamos hacer desde la biblioteca de Google fotos, dirigiéndonos a los ajustes y aplicándolos uno a uno de forma manual.

Retocando imágenes con la IA de Google Fotos | TecnoXplora

Con la introducción en su interfaz del modo conversacional, esto ya no es necesario. Tan sencillo como escribir o dictar lo que necesitamos o los cambios que queremos, con un lenguaje sencillo y coloquial con órdenes del tipo "mejora la luz de la cara", "elimina el objeto del fondo" o "recomponer el encuadre" . De esta forma los algoritmos avanzados de la inteligencia artificial solo tienen que analizar la imagen y aplicarlos de forma automática.

Una de las grandes ventajas que nos ofrece esta forma de edición es la de combinar herramientas hasta conocidas por el usuario como el encuadre automático, la mejora con Ia o el borrador mágico de forma combinada para obtener un mejor resultado, en cuestión de segundos.

Lo que permite la eliminación de objetos o personas no deseadas simplemente pasando el dedo sobre la zona o indicándolo en las directrices dadas al editor. Al mismo tiempo que podemos pedirle que armonice el encuadre rellenando bordes o expandiendo el fondo con total coherencia. Consiguiendo imágenes más centradas. Sin olvidarnos de la corrección de aspectos visuales sin alterar la naturalidad de la foto, cómo corregir la sobreexposición o escalando las sombras.

Para ello solo tenemos que abrir la app de Google Fotos en nuestro móvil y seleccionar la imagen que queremos transformar.

En el menú inferior, pulsa sobre la opción editar .

. Usa la barra de búsqueda , para describir los cambios que quieres aplicar.

, para describir los cambios que quieres aplicar. En cuestión de segundos obtenemos una imagen previ a generada con los cambios.

a generada con los cambios. Para comprobar los cambios, puedes pulsar sobre la pantalla para cotejar con la original.

Si no te convencen los cambios puedes seguir introduciéndonos comentarios al respecto, hasta conseguir el resultado ideal

Si has conseguido el resultado esperado, pulsa sobre “guardar” o “guardar como copia”, con este último conservarás la imagen original.

Una nueva funcionalidad que está disponible para los usuarios que hayan actualizado la app de Google a su última versión. Una herramienta con la que editar una imagen se convierte en una conversación fluida, donde solo necesitamos creatividad.