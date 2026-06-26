El truco para apagar la alarma del teléfono sin tener que tocarlo

¿Te ha pasado que en más de una ocasión tenías el móvil lejos y has deseado no tener que tocarlo para apagar la alarma? Algunas marcas ya traen esta función de fábrica, pero la gran mayoría de los móviles no la incluyen.

La buena noticia es que existe una solución para cualquier dispositivo Android. Lo único que necesitas es instalar la app "Alarma Despertador: Reloj 2024", una herramienta que organiza todos tus timbres desde una interfaz muy sencilla de usar.

Una vez instalada, crea una alarma y pincha sobre ella. Ahí vas a encontrar dos apartados clave: "Posponer" y "Descartar". Los dos sirven para silenciar el móvil después de un tiempo determinado y sin pulsar ningún botón. La diferencia es simple: si eliges "Posponer", la alarma se parará pero volverá a sonar pasados unos minutos.

Para que funcione, tendrás que ajustar la "Posposición automática" con el tiempo de duración, el "Tiempo de posposición" para definir cada cuánto vuelve a sonar y el límite de veces que se repite. En cambio, si optas por "Descartar", la alarma se apagará por completo y no volverá a sonar: solo debes entrar en "Descarte automático" y fijar los minutos.

El secreto está en encontrar el tiempo justo para despertarte sin que resulte molesto. Con este pequeño ajuste y una música agradable, puede que cambies por completo tus mañanas… y hasta que despertar deje de ser un suplicio.