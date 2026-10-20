Extrema la seguridad de ColorOS 16 con un reconocimiento facial adicional

La evolución de los sistemas operativos es constante, un claro ejemplo de esto es la capa de personalización que aplican los fabricantes chinos Oppo, OnePlus y Realme, los cuales comparten ColorOS. En la última actualización de ColorOS 16 encontramos varias mejoras que van desde la seguridad a la comodidad. Donde encontramos una función muy demandada por los usuarios que permite registrar y reconocer, dos perfiles faciales o rostros. Te contamos cómo.

Soluciona los fallos de desbloqueo con el reconocimiento de dos rostros

Uno de los métodos de desbloqueo más populares entre los usuarios quizas sea el desbloqueo facial. Gracias podemos hacer lo propio simplemente usando nuestra cara, por lo que además es de lo más seguro. Aunque hasta ahora esta función se limitaba a un único registro, lo que limitaba mucho el acceso y daba fallos cuando nos ponemos gafas, nos cambiamos de peinado e incluso si usamos otros complementos como máscarillas o si cambian la luz ambiental.

Añadiendo cara en el desbloqueo de pantalla | TecnoXplora

Para resolver este problema, se ha mejorado la capacidad de reconocimiento en ColorOS 16 incluyendo un segundo rostro. Con lo que se resuelve el problema sin tener que recurrir al uso del PIN o el patrón de huella.

Gracias a este cambio al registrar una segunda imagen nuestra, por ejemplo llevando gafas y otro sin ellas, el sistema será capaz de reconocerlas en cualquiera de las dos situaciones evitando los fallos de reconocimiento. Del mismo modo que al contar con dos variaciones, el sensor es capaz de identificar al usuario con mayor rapidez incluso bajo diferentes ángulos. En el que además se puede adatar de forma rápida a los cambios estacionales e incluso si cambiamos de forma de maquillarnos, lo que produce alteraciones sutiles en nuestra fisonomía. Para configurar esta característica debemos seguir un proceso el cual es muy intuitivo.

Desde los ajustes del teléfono.

del teléfono. Accede al apartado “seguridad y privacidad”

Dónde localizamos la opción “desbloquo del dispositivo”

En el que debemos seleccionar “desbloqueo facial y con huella digital”

Selecciona “cara” para acceder a las opciones

para acceder a las opciones Por último pulsa sobre la opción “añadir cara de refuerzo”

De manera que solo tenemos que seguir las indicaciones del asistente para añadir una nueva imagen de nuestro rostro.

Una vez terminado el proceso, solo tenemos que salir de esta opción.

La posibilidad de añadir un nuevo rostro, suscita una serie de dudas y preguntas, como si es posible añadir el rostro de otra persona. Una opción que podemos aplicar al reconocimiento del rostro de una familiar. Algo que aunque es técnicamente posible ya que es capaz de escanear y registrar distintos rostros, no es recomendable. Los expertos en seguridad coinciden en que es mejor usarlo como un aspecto alternativo del mismo usuario. Puesto que este tipo de práctica, puede compromerter la privacidad del dispositivo. Al hacerlo la otra persona tendrá acceso total a todo tipo de aplicaciones incluidas la galería, la app de mensajería e incluso a las aplicaciones bancarias.