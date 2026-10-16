Ahora puedes acceder a miles de audiolibros en Spotify, ¿cómo se hace?

Una de las aplicaciones más preferidas para escuchar música en streaming quizás sea Spotify, la cual cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Ya sea de forma gratuita con anuncios o a través de una suscripción. Ahora además se ha desplegado de forma oficial una nueva oferta de contenido, añadiendo su catálogo de audiolibros, en la cual tendremos acceso a más de 350.000 títulos.

Así puedes acceder a miles de audiolibros en Spotify

No siempre podemos sentarnos a disfrutar de la lectura con un libro en las manos, gracias a los audiolibros tenemos la opción de hacerlo en cualquier momento o lugar al igual que hacemos con la música. A través de estos la lectura se convierte en algo cotidiano, y además no tendremos que recurrir a otras app ni el pago de suscripciones independientes, lo que permite tener todo recogido en un mismo ecosistema.

A partir de ahora podrás disfrutar de la lectura a través de la app de Spotify, aunque dependiendo del tipo de usuario que seas. Por el momento estas son las condiciones que desde la plataforma nos ofrecen para disfrutar de su extensa biblioteca.

Para los usuarios Premium, incluido en el precio de la suscripción cuentan con 12 horas de escucha mensuales, en todos los planes incluso en el individual. Estás no son acumulables, por lo que se renovará el tiempo consumido cada mes.

Para las cuentas gratuitas o si agotamos las horas y necesitamos más, tiene la opción de contratar “audiolibros” para sumar horas o incluso optar por comprar un único título. Aunque estas compras no pueden realizarse desde la app móvil, por lo que es necesario hacerlo desde el navegador web y acceder a la plataforma. Una vez adquirido se añadirá de forma automática a nuestra biblioteca en la app. Estas compras tienen carácter permanente y podremos disfrutar de ellas durante el tiempo que mantengamos nuestra cuenta de Spotify activa.

Encontrar nuestros títulos preferidos en la plataforma es muy sencillo, Entra en la app de Spotify y sigue estos pasos:

Toca el icono de la lupa, para acceder al buscador, y teclear el título que nos interesa.

para acceder al buscador, y teclear el título que nos interesa. También puedes acceder a la sección “ explorar ” donde encontramos todos los títulos disponibles clasificados por categorías. Selecciona “audiolibros”

” donde encontramos todos los títulos disponibles clasificados por categorías. Selecciona Navega por los diferentes géneros literarios o busca autores. Además nos ofrece de forma gratuita una muestra. Y si te convence, solo tienes que pulsar el play para que comience a descontar tiempo de escucha si eres usuario Premium.

Además de buscar los libros en la app, tienes la opción de retomar tus lecturas de libros físicos, para ello, han incorporado una interesante función, que nos permite escanear el código ISBN del libro físico e introducir el número de la página por la que vamos. De manera que si está disponible en la plataforma, podrás comenzar a escucharlo desde el punto exacto en el que lo dejaste por última vez.

Gracias a estas plataformas se acabaron las excusas para no disfrutar de la literatura. Ya que podremos hacerlo en cualquier momento y lugar en el que nos encontremos,