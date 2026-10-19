Así puedes borrar el rastro que dejan tus búsquedas en los chats de WhatsApp

WhatsApp ha dejado de ser una simple aplicación de mensajería instantánea para convertirse en un centro de comunicación. Una herramienta que nos permite estar conectados en todo momento en todos los aspectos de nuestra vida, ya sean familiares, amigos, trabajo y otros grupos a los que pertenezcamos. Esto deja un rastro digital que es importante mantener bajo control sobre todo cuando hablamos de privacidad y orden visual. A continuación te contamos una nueva funcionalidad que nos ayuda en esta tarea.

Cómo borrar tus búsquedas recientes de contactos en WhatsApp

Con el paso del tiempo y las constantes actualizaciones de la aplicación el control y registro automático de nuestra actividad se ha convertido en una de las funciones que aunque pasa desapercibido es de gran utilidad.

Borrando contactos recientes | TecnoXplora

Cada vez que realizamos una búsqueda o una petición a la IA de Meta, la app registra de forma temporal los chats o perfiles con los que más interactuamos o que acabamos de buscar. Esta queda expuesta en la parte superior de la pantalla, de manera que podemos acceder rápidamente a ella. Al agilizar la navegación, siempre tenemos los contactos a mano, por si necesitamos acudir a alguno de estos con urgencia. Así nos evitamos perder tiempo buscando o tecleando de nuevo el nombre.

Una función que aunque resulta de lo más útil, en determinadas situaciones, como cuando compartimos pantalla con otro usuarios representa un problema o simplemente para mantener una interfaz minimalista y limpia.

Gracias a esta utilidad, podemos borrar las huellas digitales, directamente desde la herramienta de búsqueda, sin necesidad de bucear por los menús y de una forma rápida y sencilla. Deshacernos de las sugerencias es muy sencillo, dejando de estar visible, para ello, desde WhatsApp,

En la pantalla principal, en la parte superior de la ventana encontramos la herramienta “preguntar a meta IA o buscar”, pulsa sobre esta para desplegar más opciones.

pulsa sobre esta para desplegar más opciones. Una vez desplegada la ventana flotante, sobre las sugerencias de contacto encontramos el botón “borrar Todo”

Pulsa sobre este para hacerlas desaparecer de forma inmediata, confirma la acción

Una vez hecho esto el historial de búsquedas de contactos desaparecerá dejando la sección limpia y libre de registros previos. Una acción temporal, ya que volverán a aparecer en futuras ocasiones que realicemos búsqueda o consultar. Por lo que tendremos que volver a aplicarlas.

Un pequeño gesto pero de gran utilidad cuando se quiere preservar la privacidad digital. Un problema que preocupa a millones de usuarios en todo el mundo. Por lo que tener herramientas y hacer una gestión de este tipo de historiales es necesario de cada a preservarla al mismo tiempo que nos ofrece una capa extra de tranquilidad, en momentos en que nos vemos obligados a dejar en otras manos nuestros dispositivos.

Al mismo tiempo que nos ofrece la oportunidad de mantener un espacio digital más organizado y adaptado a las necesidades de los usuarios. Sobre todo para los que opten por huir de la sobre estimulación que provoca hoy en día la tecnología.