¿Tus auriculares no se emparejan con tu Smart TV? Así puedes solucionarlo

Cada vez es más sencillo emparejar diferentes dispositivos, la tecnología inalámbrica y los estándares de conexión como fast pair lo hacen posible. Aunque es posible que nos encontremos con algún que otro problema, si no puedes conectar tus auriculares a tu TV inteligente, está puede ser la solución.

Borra la caché de la conexión Bluetooth

Conectar unos auriculares inalámbricos al televisor, nos permite escuchar el sonido de esta al volumen que queramos, sin molestar a nadie. Una solución válida sobre todo cuando queremos disfrutar de nuestros contenidos preferidos por la noche o si no queremos que nadie sepa lo que estamos viendo.

Sony WH-1000XM4C | Sony

Gracias a la tecnología Bluetooth esto es posible, aunque hay veces en que la conexión entre los auriculares ya emparejados y el televisor falle y no podamos emparejar un nuevo dispositivo. algo que tiene solución. Si hemos emparejado los auriculares previamente y ahora no se conectan, tenemos varias alternativas,

La primera, apagar y encender ambos dispositivos, una solución que suele funcionar con frecuencia.

ambos dispositivos, una solución que suele funcionar con frecuencia. Si no lo conseguimos, podemos d esconectar ambos dispositivos , olvidando los auriculares desde el televisor. Y volviendo a conectarlos.

, olvidando los auriculares desde el televisor. Y volviendo a conectarlos. Es posible que este desemparejamiento no se realice correctamente y al volver a intentarlo falle, o incluso no reconozca los auriculares.

Esto sucede, porque alguno de los dispositivos sigue conectado de forma fallida. Por lo que tenemos dos opciones, la primera es restablecer el modo conexión de los auriculares.

Existe la opción de desconectar todos los dispositivos de los auriculares, para lo que tendrás que consultar el manual del fabricante. En algunos casos funciona pulsando al mismo tiempo los botones de subir y bajar el volumen de los auriculares o alguna combinación similar de teclas. De esta forma reiniciamos el Bluetooth de los auriculares.

En el caso del televisor, es tan sencillo como acceder al menú de aplicaciones donde de debemos seleccionar “todas las aplicaciones del sistema”

una vez en este apartado, busca y selecciona “Bluetooth”

Donde encontramos varias opciones, la opción de " Borrar todos los datos del Bluetooth”, “borrar caché” o “detener la app”

Prueba todas las opciones hasta que nos vuelva a funcionar.

Reinicia el televisor, enciende los auriculares y prueba a sincronizar ambos

Es posible que nos pida un código de emparejamiento, por norma general este código suele ser “0000” o “1234”. Introduce cualquiera de los dos y pulsa aceptar.

Introduce cualquiera de los dos y pulsa aceptar. Una vez solucionado el problema podremos volver a conectar nuestros auriculares y disfrutar de nuevo de nuestras series o películas preferidas sin molestar a los que nos rodean.

Lasolución rápida y sencilla que nos ahorrará mucho tiempo intentando conectar los auriculares. Un problema cada vez más frecuente con los primeros modelos de televisores inteligentes, sobre todo cuando los usamos con auriculares con una tecnología Bluetooth más avanzada que permite conectarlos a varios dispositivos, pero que por fortuna tiene una fácil solución y no nos llevará mucho tiempo arreglarlo.