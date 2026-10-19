Amazon Kids+: qué es y como acceder a lo nuevo de Amazon para los más pequeños de la casa

Tanto la tecnología como el acceso a internet es una parte muy importante en nuestras vidas. Se ha convertido en algo prácticamente necesaria para desenvolvernos en nuestro día a día. Vivimos en un momento en el que utilizar estos recursos se hace necesario, y es por ello que debemos aprender a hacer uso de estos desde pequeños, a continuación te contamos cómo contribuye Amazon en este proceso.

Todo lo que necesitas saber sobre Amazon Kids+

Aunque para muchos expertos debemos alejar a los más pequeños de la casa de las pantallas, lo cierto es que es prácticamente imposible, ya que es una realidad que vivimos rodeados de ellas. Por lo que otros muchos expertos la debemos encontrar una solución intermedia y hallar el equilibrio haciendo una buena gestión de su uso.

Amazon Alexa Tablet 12 | Amazon

Es necesario saber que ven, controlar el tiempo que pasan frente a las pantallas y sobre todo limitar las compras dentro de las aplicaciones. Algo con lo que Amazon se ha propuesto ayudarnos con el lanzamiento de su servicio de suscripción digital Amazon Kids+, con la que se pretende que los pequeños tengan una experiencia totalmente segura y educativa.

Su principal objetivo es crear un entorno cerrado en el que puedan aprender, jugar y explorar contenidos, con total seguridad. A través de un ecosistema digital el cual está pensado para el uso de niños entre los 3 y los 12 años. En el que encontramos un ampio catálogo con contenidos que van desde juegos totalmente desbloqueados, audiolibros, apps, videos o miles de libros, sin necesidad de incurrir en gastos extra.

Además, una de las funciones más valoradas es el servicio de Panel Parental, a través del cual los padres toman el control. Un centro de control remoto desde el cual accedemos con nuestros dispositivos a través de la app sin retirar el dispositivo al niño.

Un sistema que fomenta la autonomía progresiva del menor, siendo una guía digital, huyendo del carácter restrictivo de otras aplicaciones o servicios. Estableciendo una serie de parámetros como la gestión de tiempos de uso de las pantallas. Estableciendo metas de aprendizaje de manera que encontremos un equilibrio entre el juego y las actividades formativas con el tiempo dedicado a la lectura.

La app nos ofrece semanalmente un informe con los datos registrados, con los que podemos hacer seguimiento de la actividad realizada en la plataforma. Como los contenidos buscados, los juegos, los libros o los contenidos que se han consumido. Con lo que podemos realizar los ajustes que creamos convenientes.

Todo con absoluta tranquilidad ya que el sistema incluye un navegador con protección que bloquea el acceso a redes inapropiadas y redes sociales. Y otras funcionalidades de Alexa o Sleep Studio, con las que nos será más sencillo establecer límites y que aprendan a relajarse antes de irse a dormir.

Una suscripción la cual se adapta a nuestras necesidades y que está disponible de forma gratuita el primer año con la compra de una Amazon Kids Tablet. Para los usuarios que cuenten con suscripción a Amazon Prime su coste será de 6,99 euros al mes, una vez terminada la promoción. Si no somos clientes de Prime, tendrá un coste mensual de 7,99 euros.

Un servicio que está disponible desde el 19 de octubre y que es compatible además con otros dispositivos como Fire TV. Una apuesta por el equilibrio a través de un contenido lleno de diversión, con el máximo control y tranquilidad por parte de los padres.