Cómo borrar de un plumazo todas las notificaciones en tus dispositivos Pixel

Estar permanentemente conectados además de tener ventajas tiene sus inconvenientes, la hiperconectividad y la sobre estimulación por la constante llegadas de notificaciones. Lo que es su mayor ventaja es también un inconveniente. A continuación te contamos cómo acabar con las notificaciones repetidas en todos tus dispositivos.

Cierra todas las notificaciones en tus dispositivos Pixel al mismo tiempo

A lo largo del día recibimos alertas, avisos y notificaciones, de todo tipo, ya sean del entorno profesional o del entorno privado. Correos electrónicos, mensajes, notificaciones de las aplicaciones. Estas alertas aumentan de número exponencialmente si disponemos de varios dispositivos a los cuales llegan al mismo tiempo o pocos segundos después, por lo que el estado de alerta se multiplica por dos.

Ajustando el cierre de notificaciones en dispositivos Pixel | TecnoXplora

Los usuarios del ecosistema de Google con varias cuentas y dispositivos lo tienen fácil. Nos hemos acostumbrado a recibir la misma notificación en varios dispositivos al mismo tiempo, de forma que lo descartamos en uno y luego volvemos a encontrar la misma notificación en otro dispositivo.

Una duplicidad que nos solo resulta no solo frustrante sino que además es poco práctica, ya que para deshacernos de ella tenemos que repetir el trabajo por cada dispositivo, ya sea un teléfono o una tablet Pixel, en el que tenemos abierta la sesión en nuestra cuenta.

Para solucionar este molesto inconveniente existe una solución nativa que pasa por unificar las notificaciones, para ser más eficientes y reducir nuestra dependencia. Un ajuste con el que podemos sincronizar los dispositivos, algo que podemos hacer de una forma sencilla siguiendo los siguientes pasos:

Desde nuestro Google Pixel accede a los ajustes del sistema.

accede a los del sistema. Usa el buscador para localizar el apartado “ notificaciones ” también puedes deslizar el menú hasta encontrarlo.

” también puedes deslizar el menú hasta encontrarlo. Una vez localizado, selecciona “cerrar notificaciones en todos los dispositivos Pixel” , también podemos encontrar esta opción como “sincronizar el cierre de notificaciones”

, también podemos encontrar esta opción como Donde debemos activar la opción “cerrar en este dispositivo”

Permite que la función acceda a las notificaciones. Un permiso que otorgamos a nivel de sistema, lo cual es totalmente seguro para preservar la privacidad del usuario.

Está opción debemos activarla en todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión, de manera que al eliminar una notificación esta desaparecerá de forma automática en el resto. Para que lo haga correctamente, debemos comprobar que el ajuste se ha realizado en dispositivos que comparten la misma cuenta, asegurándonos de seleccionar la misma cuenta de usuario si disponemos de varias.

Unificar las alertas nos facilita la gestión de los avisos, algo que nos permite ser más eficientes. Estamos frente a una función que acaba con las duplicidades de forma automática en el resto de dispositivos.

Esto contribuye a su vez a reducir la carga mental, reduciendo el estrés visual de mantener las notificaciones, así evita las distracciones, mejorando la concentración en las tareas. Lo que además lo convierte en un ecosistema en el que se integran no solo las apps sino que también lo hacen los dispositivos, lo que supone un ahorro de tiempo extra.