El traductor de Google recibe Gemini para traducir conversaciones en tus auriculares

Gemini está presente cada vez en más lugares de nuestro día a día, principalmente gracias a las diferentes apps de Google que están regando de inteligencia artificial nuestro smartphone. Ahora llega a la que sin duda es una de esas aplicaciones especialmente idóneas para sacarle todo el partido a la IA generativa, como es el Traductor de Google. Y es que hablar múltiples idiomas nunca había sido tan sencillo como lo es gracias al potencial del Gemini integrado en esta aplicación, con todas las novedades que ahora estrena.

Un nuevo potencial de traducciones

Ahora el Traductor de Google está renovándose con la potencia de Gemini, e introduciendo una forma de traducir textos y audios mucho más natural. Sobre todo a la hora de aplicar jergas locales o vocablos más específicos de cada región. Las nuevas funciones llegan para traducir hasta 20 idiomas diferentes, entre los que se encuentra el español, y por supuesto en la dirección que lo necesitemos, como primer idioma o segundo.

Por tanto, con la introducción de Gemini vamos a notar que las traducciones tienen una mayor precisión y sobre todo incorporan expresiones más cercanas a una conversación en nuestro idioma y en nuestro país, donde por ejemplo, el español puede tener diferentes matices según la región o país donde se esté hablando, y en este caso traduciendo, pero sin duda la función estrella es otra.

Hablamos de la traducción en tiempo real con auriculares, que como sabéis es algo que se está extendiendo cada vez más por distintos dispositivos, lo hemos visto en los iPhone, y por supuesto también en los smartphones de Samsung. Y ahora Google lo lleva a su app de traducciones. Y es que ahora la app cuenta con un nuevo botón en la parte inferior izquierda, que se denomina Traducción en vivo, y que inicia la traducción de una conversación en tiempo real.

Lo más sorprendente de todo es que el Traductor de Google va a traducir las palabras de esa persona que estamos escuchando, permitiéndose el lujo incluso de generar su misma voz, pero hablando en nuestro idioma, algo sin duda asombroso. Algo que hemos visto, por ejemplo, también en la app de Teléfono de Google, que permite mantener conversaciones telefónicas en diferentes idiomas y escuchando en nuestro idioma las voces de nuestros interlocutores.

Todo esto de momento se está desplegando a modo de versión beta de la aplicación de Traductor de Google, aunque de momento no está disponible en España. Google lo lanzará tanto en Estados Unidos como en México como en India. De momento se expande en Android, pero en 2026 hará lo propio también en iOS.