El nuevo método de Gmail para cancelar tus suscripciones a listas de correo

Las apps del gigante Google siguen en constante desarrollo y es por ello que nos tienen acostumbrados a nuevas funcionalidades. En esta ocasión, es Gmail la que cuenta con una nueva opción que permite gestionar de una forma mucho más rápida las listas de correos y suscripciones.

Gestiona las suscripciones de tus cuentas

Son muchos los correos que recibimos a lo largo del día, para algunos usuarios, esta cantidad puede llegar a tener un volumen que se hace difícil de gestionar, por lo que reducir al máximo los correos innecesarios, es muy importante si no queremos perder el tiempo y mejorar la gestión del mismo. Uno de los cambios más relevantes que ha sufrido la app de correo de Google es la integración con su modelo de inteligencia artificial. Pero más allá de eso, siguen desarrollando nuevas funcionalidades y herramientas. Una de las recientemente añadidas es la de gestionar suscripciones.

Gestionando subcriipciones en Gmail | TecnoXplora

Los usuarios familiarizados con su interfaz, han podido comprobar cómo ha aparecido una nueva opción en el menú de la izquierda, formando parte del listado hasta ahora existente. Al pinchar sobre esta, tenemos acceso a la lista de suscripciones. En esta se encuentran los servicios de correo desde los cuales nos pueden enviar correos electrónicos. Un listado que nos ofrece información acerca de estos, a la izquierda el nombre del remitente seguido de la dirección de correo electrónico vinculado, y los correos enviados en los últimos días. A la derecha encontramos el botón para darnos de baja del servicio.

Una vez pulsamos el botón de baja, en una nueva ventana flotante, debemos confirmar que queremos seguir el procedimiento y que no se trata de un error. Enviada la solicitud de baja, puede que los remitentes tarden unos días en ejecutar nuestra orden. Tiempo durante el cual podremos seguir recibiendo comunicaciones de estos. De manera que esto nos permite, de una forma rápida y sencilla, darnos de baja de este tipo de correos. Por otro lado, podremos seguir dándonos de baja de otros servicios como newsletter o listas de correo a través de los correos recibidos de estos servicios.

Una nueva funcionalidad que nos permite tomar el control de nuestra bandeja de entrada, minimizando así el número de correos que recibimos. Con lo que conseguimos resolver el problema que supone una bandeja saturada y evitar que estos vayan a los correos no deseados, que también pueden llegar a llenar nuestro espacio de almacenamiento. Al mismo tiempo que conseguimos una bandeja más organizada y combatimos el spam.

En lo que respecta a la inteligencia artificial, esta puede ser una buena aliada en lo que se refiere a identificar la legitimidad de estos correos, ya es que es a través de esta como Gmail identifica las suscripciones, facilitándonos la gestión siendo está mucho más eficiente y centralizada, proporcionado al usuario el control de las mismas. Con lo que ahorraremos un valioso tiempo a la hora de atender nuestros correos desde la bandeja de entrada.