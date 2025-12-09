Estas han sido las consultas más populares que hemos hecho a Alexa en 2025

Como cada año se acerca el momento de hacer valoración de todo lo pasado. Son muchas las apps que nos ofrecen un resumen de lo que hemos escuchado o lo que hemos visto en el transcurso de los 12 meses. Con lo que podemos hacernos una idea de las veces que hemos escuchado una canción o hemos visitado un sitio. Como no podía ser de otra forma, desde Amazon, también están haciendo repaso de cómo ha sido el año y las interacciones de los usuarios con Alexa.

Consultas y tendencias de los usuarios de Alexa en 2025

Usar el asistente de voz a través de altavoces y pantallas inteligentes está a la orden del día, a la espera del lanzamiento de Alexa +, los usuarios siguen confiando en el asistente de Amazon para resolver todas sus dudas. Como así lo reflejan los datos recogidos.

Pero la pregunta no es cuanto la usamos, sino cuáles son las preguntas que más hacemos y cuáles son los temas que más interesan a su comunidad de usuarios. Siguen siendo los famosos los que despiertan un mayor interés con pregunta acerca de la altura de Messi, con quién se ha casado Cristiano Ronaldo o a cuánto asciende la fortuna de Elon Musk entre otras preguntas, entre las que se encuentran la altura de David Broncano o con quién se casó Rocío Dúrcal. Las tendencias y los datos globales también han suscitado cierto interés con preguntas del tipo cuál es la población mundial, la edad de la Reina Letizia o incluso el valor de los Bitcoins.

Una de las funciones más populares es la reproducción de música, a través de sus altavoces se han reproducido durante el 2025, millones de canciones. Esto ha puesto en lo más alto a artistas como Bud Bunny, Aitana y Manuel Carrasco. Y el álbum Buenas noches de Quevedo destacan como los más escuchados. Coronándose como reina de las reproducciones a nivel Global el tema lanzado por ROSÉ Y Bruno Mars “ATP”.

En lo que respecta a las consultas sobre deporte, el Fútbol se sitúa de nuevo como deporte rey, aunque seguido muy de cerca por otros como la Fórmula 1 o el tenis, en el que Carlos Alcaraz ha acaparado toda la atención. Los pódcast, también su lugar destacado entre los usuarios de Alexa, entre las referencias de este cabe destacar el liderado por Andreu Buenafuente y Berto Romero, “Nadie sabe nada”. Siendo elegido por la mayor parte de los usuarios, siendo el más escuchado en 2026.

Todo esto a lo que se refiere a consultas, son muchos los usos que hacemos de los asistentes de voz, también su uso se ha centrado en la creación de rutinas, consultas acerca del tráfico y el tiempo, así como la creación de listas de la compra. Además de todo esto, cabe destacar el control sobre los dispositivos inteligentes del hogar o las consultas acerca de recetas de cocina. Tendremos que esperar otro año, para conocer cómo han evolucionado o cambiado los gustos de los usuarios el año que viene a la espera de nuevos lanzamientos y novedades.