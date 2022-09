Descubre el nombre que te han puesto tus amigos en WhatsApp con este truco

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizad es WhatsApp. El gran rival de Telegram cuenta con millones de usuarios que no dudan a la hora de usar esta completa aplicación.

Además, si conoces los mejores trucos y consejos para WhatsApp podrás sacarle el máximo partido. Ya te hemos contado cómo grabar videollamadas en WhatsApp Web de forma muy sencilla. Hoy te vamos a enseñar un pequeño truco que te ayudará a descubrir el apodo que te han puesto tus amigos en WhatsApp.

Conoce tu apodo en WhatsApp

Una duda que a muchos nos surge cuando una persona nueva guarda nuestro contacto en su teléfono móvil, es el nombre que nos ha puesto en WhatsApp, ya que bien puede haber puesto tu nombre y apellidos sin más, o a lo mejor un apodo cariñoso, incluso uno con algo de malicia. En el caso de que no quieras preguntarle a esa persona directamente, tienes la opción de averiguarlo por ti mismo, y te vamos a mostrar cómo vas a poder hacerlo fácilmente. Y es que además, no es necesario que instales ninguna aplicación de terceros, por lo que no tendrás problemas en absoluto.

WhatsApp | Foto de Priscilla Du Preez en Unsplash

Y lo mejor de todo esto es que la otra persona no tendrá ni idea de que tú has descubierto cuál es ese nombre que te ha puesto. Por lo que tienes libertad para simplemente ignorar esta información o aprovechar para sorprenderlo y reíros juntos por la situación.

Si no puedes más con la intriga, estás de suerte, porque a continuación pasamos a mostrarte los pasos que vas a tener que seguir. No son muchos, y son realmente sencillos, además de que no comprometerás la seguridad de tu teléfono ni la de tu amigo.

Por supuesto y para empezar, debes dirigirte a la aplicación de mensajería instantánea más famosa desde hace años. Una vez que te encuentres en su interfaz inicial, escribe el nombre del contacto del que quieres averiguar el apodo que te puso en WhatsApp. Hecho este, pídele que te envíe tu número de contacto, con el que te tiene guardado en su agenda.

Es el momento de tener algo de picardía, puesto que esta persona quiera saber por qué razón necesitas que te envíe tu propio número. Cuando consigas que te lo envíe, no solo podrás ver tu número, sino con el apodo que te ha guardado. Más sencillo no podría ser este truco, razón por la que podrás ponerlo en práctica con todos los contactos que quieras, y así saber cómo te tiene agendado cada uno.

