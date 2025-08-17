Mejora el rendimiento de tu Xiaomi con este sencillo truco

Un problema habitual con el que se encuentran muchos usuarios es la bajada de rendimiento de sus dispositivos. Pasado un tiempo de uso vamos notando como se ralentizan y como para abrir las aplicaciones tardamos más tiempo. Esto es algo que los usuarios de Xiaomi, pueden arreglar usando este truco.

Amplía la memoria RAM del dispositivo.

Abrir una app, puede convertirse en un auténtico calvario, nuestro móvil se va volviendo lento, no responde de una forma rápida y esto es un problema derivado de la memoria RAM de nuestros dispositivos. Esto puede deberse a varios motivos, que hayamos consumido toda la RAM abriendo un gran número de aplicaciones o esté ocupada en procesos en segundo plano. Esto además sucede independientemente que tengamos o no suficiente espacio de almacenamiento.

Extensión de memoria en teléfonos Xiaomi | TecnoXplora

Si no tienes claro qué es la memoria RAM y como funciona, dicho de una forma sencilla es la encargada de que el procesador pueda acceder a los datos y tareas que se estén ejecutando en ese momento. Cuanta más RAM, más app podremos abrir al mismo tiempo y mayor será la fluidez y la eficiencia de nuestro móvil. Esta es fundamental sobre todo en la multitarea, ya que permite ejecutar varias acciones a la vez.

Aunque existe una forma rápida y sencilla de aliviar este problema, El sistema operativo de Xiaomi, HyperOS, esconde un ajuste poco conocido entre los usuarios, que nos ayuda a solucionarlo en cuestión de segundos. Un ajuste que permite usar el espacio de almacenamiento de nuestro teléfono para ampliar la memoria RAM. Se trata de activar la RAM virtual, Para lo cual tendremos que seguir los siguientes pasos:

Accede a los ajustes del teléfono, desde el cajón de aplicaciones.

del teléfono, desde el cajón de aplicaciones. Localiza la opción “ajustes adicionales”, bien deslizando el dedo por el menú o usando la herramienta de búsqueda, pulsando sobre el icono de la lupa.

bien deslizando el dedo por el menú o usando la herramienta de búsqueda, pulsando sobre el icono de la lupa. Una vez localizada esta opción, entre las opciones disponibles selecciona “extensión de memoria”

Al acceder a este apartado, encontramos varias opciones:

4 GB

6 GB

8 GB

Elige la cantidad adecuada en cada momento, siempre teniendo en cuenta el espacio libre de almacenamiento que tenemos disponible en la memoria interna del teléfono.

Un ajuste recomendado para aquellos dispositivos que cuenten con menos de 6 GB de RAM, ya que el resultado de convertir la memoria de almacenamiento da como resultado una memoria más lenta.

Si se trata de un modelo antiguo de Xiaomi, veremos cómo aplicar este ajuste mejora considerablemente el rendimiento del mismo. Haciendo que acciones como desplegar el teclado o hacer scroll por la pantalla sea ahora más fluido. Un ajuste que podemos activar o cambiar en cualquier momento dependiendo de nuestras necesidades, pero que le da algo más de vida al teléfono. Otras acciones que podemos emprender para liberar memoria RAM, es cerrar todas las apps innecesarias que tenemos abiertas. Así como borrar la caché y detener los procesos en segundo plano. Otra opción es la de desconectar tanto el bluetooth como otras funciones que no estemos usando, ya que todo esto consume recursos de nuestros dispositivos.