El "modo vacaciones" por fin llega a WhatsApp, ¿cómo conseguirlo?

A pesar de todo el ruido mediático de estos últimos días con la llegada de las nuevas condiciones de uso a la aplicación, WhatsApp sigue avanzando con nuevas funcionalidades que están llegando a cada vez más usuarios. Es el caso del popular modo vacaciones, del que hemos oído hablar tantas veces a lo largo de los últimos meses. Este modo no es tal si nos atenemos a su nombre, pero sí que puede ayudarnos cuando nos encontremos lejos del trabajo y con pocas ganas de estar en contacto con él. Realmente se trata de una mejora de la función archivar y ahora por fin llega a WhatsApp.

¿Qué cambia con esta nueva función?

El principal valor de esta función reside en que nos brinda la posibilidad de no recibir ninguna notificación cuando estamos lejos del trabajo, de tal forma que cuando no queremos que un chat nos moles, realmente no lo haga. Y es que actualmente esto no es así, ya que aunque archivemos un chat, las notificaciones de los nuevos mensajes nos siguen llegando, por lo que hay que recurrir al silenciado del chat. Con esta nueva función cuando se archiva el chat este deja de molestarnos automáticamente y de manera indefinida, por lo que es perfecto para salir de vacaciones y silenciar los chats del trabajo.

Chats archivados | Tecnoxplora

Si antes los chats archivados se mostraban al final de toda la lista de chats, ahora estos tienen su propia sección al comienzo de la lista de chats. Ahí veremos la nueva carpeta donde se añaden todos estos chats archivados. Dentro de ella podremos navegar con toda normalidad entre los mensajes recibidos recientemente en los diferentes chats. Por tanto vamos a poder disfrutar sin duda de una función que debería haber sido así desde el principio.

¿Cómo acceder ya a esta nueva función?

Pues bien, no todos los usuarios pueden acceder todavía a esta nueva función. Lo que no evita que si quieres disfrutarla ya no puedas hacerlo. Porque la nueva función ha llegado a la última versión de la versión Beta de WhatsApp. Por tanto tendremos que unirnos a este programa para poder disfrutar ya de estos nuevos chats archivados. Algo que es más sencillo en Android, donde podremos conseguirlo gracias a Google Play Store. Lo único que habrá que hacer será una acceder a este enlace, que nos da acceso a la beta de la aplicación.

Dentro tendremos que aceptar las nuevas condiciones y una vez que nos apuntemos recibiremos un mensaje de que la próxima actualización que reciba la app lo convertirá en una versión beta, y por tanto ofrecerá las últimas novedades de esta versión. A partir de ahí podrás disfrutar del nuevo modo de vacaciones, y por supuesto de todas las novedades que irán llegando a la app antes que los usuarios de la versión normal. En iOS es prácticamente imposible acceder a la Beta, ya que se hace a través de su versión TestFlight. Así que ya sabes, si quieres que estas vacaciones no te moleste nadie que no quieras en WhatsApp, puedes optar por la beta de la app.